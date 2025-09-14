El PSOE arranca el curso para «reforzar la respuesta del gobierno a las demandas de la ciudad» El partido analiza la actividad de cada concejalía y establece prioridades de trabajo para el año con la vista puesta en los barrios

El Partido Socialista avilesino oficializó ayer el arranque del curso político con una sesión de trabajo conjunta entre la ejecutiva de la agrupación y el grupo municipal que se celebró en la Casa del Pueblo. Se aprovechó para analizar la coyuntura general y hacer repaso de la gestión del gobierno en los últimos meses, además de avanzar en las prioridades del presupuesto municipal para el próximo año.

Estas pasan principalmente por dos frentes. El primero reforzar las políticas de vivienda pública, un objetivo prioritario para paliar uno de los grandes problemas actuales, como es la dificultad para acceder a una vivienda, especialmente en régimen de alquiler. Se pretende además que una mejora en las políticas de vivienda contribuya a fijar población en la ciudad.

El segundo es seguir avanzando en la transformación y mejora de los barrios, que en estos últimos años han concentrado buena parte de las grandes inversiones. Se trabaja en desarrollar un plan de barrios para poder solventar algunos de los problemas y mejorar en la gestión de los fallos de mantenimiento. El objetivo es «reforzar la respuesta del gobierno progresista a las demandas ciudadanas»

Ayer se hizo un repaso a la gestión de cada concejalía y el análisis de la hoja de ruta de la gestión municipal, en un encuentro presidido por el secretario general, Manuel Campa, el secretario de organización, Pablo García Pando, y la alcaldesa Mariví Monteserín, y que contó con la participación de todos los concejales del partido y los miembros de la ejecutiva elegida el pasado mes de marzo.

La sesión de trabajo arrancó con el análisis del secretario general del PSOE de Avilés, Manuel Campa, y de la alcaldesa, Mariví Monteserín, y continuó con las intervenciones de cada uno de los miembros del gobierno y de la ejecutiva, estableciéndose así las bases y prioridades para el curso que acaba de comenzar y que se iniciará con las negociaciones de las ordenanzas y los presupuestos.