El PSOE de Avilés pone en valor las medidas para garantizar la estabilidad de la industria

R. D. AVILÉS. Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

En los últimos días se han puesto sobre la mesa tres decisiones clave para «garantizar la estabilidad y el futuro del sector industrial como son elevar los aranceles al acero extracomunitario, garantizar el suministro eléctrico en Asturias y compensar a las empresas electrointensivas por los costes indirectos de CO2». Son noticias que pueden tener un elevado impacto para la industria avilesina y desde el PSOE de Avilés han querido valorarlas «porque son resultado del trabajo continuo de los gobiernos central, asturiano y municipal».

El portavoz de los socialistas avilesinos, Manuel Campa, las ha calificado como decisiones «que garantizan la estabilidad de los proyectos industriales, los actuales y los que se desarrollarán en el futuro. Porque no solo cuentan con garantía de suministro eléctrico, también con acompañamiento y apoyo frente al mercado exterior y frente a la competencia de otros territorios».

El portavoz socialista celebra el hecho de que «se están dando los pasos necesarios para asegurar un futuro industrial en el que se despejan todas las trabas para llevar a cabo proyectos como el horno eléctrico de ArcelorMittal, una inversión importante que creemos que es el momento de llevar a cabo».

En esta misma línea Campa celebra que los tres gobiernos, municipal, autonómico y central, «trabajamos con estrategia, sin improvisar, acompañando y en contacto continuo con las empresas y activando medidas estructurales que dan respuesta y ayudan a las empresas del territorio».

Campa pone el foco en medidas como la concesión a las empresas electrointensivas de 600 millones de euros para compensar los costes indirectos de CO2, cuyas mayores beneficiarias a nivel son dos industrias de nuestra comarca. «66,6 millones para Asturiana de Zinc y 42,2 para ArcelorMittal. Aleastur también recibirá 283.265 euros.