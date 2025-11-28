El PSOE de Avilés cede y excluye a los trabajadores de los cementerios de la empresa Servicios Auxiliares

El Partido Socialista de Avilés no ha querido arriesgarse a llegar a otro Pleno sin garantías de poder sacar adelante sus propuestas y ... ha terminado cediendo y excluyendo a los trabajadores de los cementerios del plan para potenciar la empresa de Servicios Auxiliares. Así, la previsión es que esta mañana se acepte la enmienda presentada por Podemos para sacarlos de la ecuación y pueda aprobarse de esta manera la modificación de los estatutos para ampliar sus funciones.

En la actualidad la empresa se ocupa del servicio de conserjes de los edificios públicos de Avilés, y la intención era que sirviera de eje para remunicipalizar algunos servicios que en su día fueron externalizados y se prestan a través de contratas. Es uno de los empeños de Izquierda Unida y uno de los puntos clave del acuerdo de gobierno que hace dos años y medio firmaron el Partido Socialista y Cambia Avilés.

La prioridad para IU pasa por recuperar la limpieza de los edificios de las fundaciones de Cultura y Deporte, un contrato que vencerá próximamente y que se pretende que pase a ser prestado de manera directa por trabajadores de esta empresa municipal.

Los socialistas habían planteado incluir ahí también otros dos servicios: el de información turística y el de los cementerios. En el caso del primero, hay trabajadores municipales y otros de contratas, y en el segundo son todos empleados del Ayuntamiento, por lo que Podemos lo consideraba una «privatización encubierta» del servicio y había anunciado su voto negativo a la propuesta por considerar, además que iban a empeorar las condiciones de esos empleados.

Así las cosas, el gobierno se enfrentaba a su segundo revés tras no lograr aprobar la subida de las tasas del agua y el alcantarillado en el Pleno del mes pasado. Y más aún, los socialistas corrían el riesgo de que se vieran afectadas sus relaciones con Izquierda Unida, ya que la coalición siempre ha marcado el asunto de la remunicipalización como una «línea roja» y no estaba dispuesta a renunciar.

Votación de la enmienda

De esta manera se han visto obligados a ceder y la previsión es que hoy se acepte la enmienda de Cambia Avilés, que ya se encuentra incluida en el orden del día, y con eso los trabajadores de los cementerios quedarán fuera del acuerdo y Podemos votará entonces de manera favorable al cambio de estatutos.

A partir de ahí habrá que comenzar a negociar otros asuntos y hacer un estudio económico de las medidas que se pretenden implantar. Izquierda Unida había hecho sus cálculos y cree que el Ayuntamiento se ahorraría en torno a medio millón de euros con la remunicipalización, al no tener que abonar el IVA del contrato y desaparecer además el porcentaje destinado a beneficio empresarial. El Partido Socialista, en cambio, no da estas cifras por buenas y se impone ahora que los servicios técnicos del Ayuntamiento hagan un estudio sobre este asunto.

Deberá además modificarse la plantilla de la empresa y crear una plaza de gerente que tendrá que convocarse, ya que será la persona encargada de pilotar este proceso de ampliación y de coordinar además a los trabajadores de los diferentes servicios que se vayan incorporando a la empresa a medida que vayan venciendo los contratos que pretenden recuperarse. Y todo en paralelo a la negociación de los presupuestos del próximo año, cuyo anteproyecto se presentó el pasado martes, pero que tampoco termina de convencer a los morados.