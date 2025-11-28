El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un trabajador se ocupa del mantenimiento del cementerio de La Carriona. MARIETA

El PSOE de Avilés cede y excluye a los trabajadores de los cementerios de la empresa Servicios Auxiliares

El equipo de gobierno se garantiza así el voto afirmativo de Podemos en una propuesta clave para sostener el pacto con IU

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:43

Comenta

El Partido Socialista de Avilés no ha querido arriesgarse a llegar a otro Pleno sin garantías de poder sacar adelante sus propuestas y ... ha terminado cediendo y excluyendo a los trabajadores de los cementerios del plan para potenciar la empresa de Servicios Auxiliares. Así, la previsión es que esta mañana se acepte la enmienda presentada por Podemos para sacarlos de la ecuación y pueda aprobarse de esta manera la modificación de los estatutos para ampliar sus funciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  2. 2 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  3. 3 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  4. 4 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  7. 7 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  9. 9 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  10. 10

    Así será Proyecto Meiz, el restaurante que Diego Fernández abrirá en Gijón a principios de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PSOE de Avilés cede y excluye a los trabajadores de los cementerios de la empresa Servicios Auxiliares

El PSOE de Avilés cede y excluye a los trabajadores de los cementerios de la empresa Servicios Auxiliares