El PSOE defiende sus políticas para atraer población y la oposición reclama más medidas

YOLANDA DE LUIS Martes, 5 febrero 2019, 02:35

La pérdida constante de población de Avilés en los últimos años preocupa y mucho a todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento. Cada uno tiene su propia receta para frenar este problema demográfico. Los socialistas defienden que las medidas puestas en marcha dentro de su plan de ciudad darán resultados, mientras el resto de partidos con representación municipal critican la inacción del gobierno local y piden medidas muy concretas. No obstante, en líneas generales todos coinciden en señalar que es necesario afrontar políticas sobre vivienda y empleo y a la vez mejorar el transporte y los servicios públicos para fijar población y atraer nuevos habitantes.

LA VOZ DE AVILÉS publicaba el pasado domingo el último informe de Sadei sobre la migración en Asturias. Avilés es el segundo concejo del Principado con peor saldo migratorio. La ciudad pierde población porque su saldo vegetativo es negativo, hay más defunciones que nacimientos; pero además también porque emigran más avilesinos que nueva población que llega a afincarse en la ciudad.

El portavoz del equipo de gobierno, el socialista Luis Huerga, consideró que para atajar el problema demográfico que Avilés comparte con Asturias, España y Europa «es necesario contar con un proyecto de futuro, como el que tenemos para Avilés». Explicó que es fundamental generar empleo y en ese marco englobó el plan de emprendimiento del Ayuntamiento y también la apuesta por el parque tecnológico «que es un primer paso para convertir Avilés en el referente de una nueva industria comprometida con la investigación que impulse nuevas actividades ligadas a la industria 4.0, las grandes ingenierías de energías verdes y la producción de bienes de equipo para proyectos internacionales».

En todo caso, en su opinión, «la generación de empleo no es una condición suficiente para atraer y retener población. Avilés ha perdido habitantes a pesar de haber sido capaz de crear empleo año tras año, durante los últimos cinco años, con la única excepción de 2016». De ahí que señale otros ejes de las políticas del gobierno local en el camino de recuperar población, uno facilitar el acceso vivienda con el proyecto para rehabilitar las casas de maestros y ofrecerlas en alquiler a jóvenes, así como el programa de ayudas al alquiler. Otro, según señaló, pasa por la conciliación de la vida familiar y laboral para «facilitar que las familias puedan tener hijos».

Para Huerga, también contribuirá a que Avilés pueda fijar y atraer población otras políticas como las relacionadas con la calidad medioambiental y de vida donde engloba acciones como el plan de movilidad o las nuevas bonificaciones en el transporte para menores de doce años; y también las relacionadas con la cultura y el ocio, «que en este mandato nos hemos esforzado en reforzar», indicó.

La oposición no comparte esta visión del equipo de gobierno y cree que los socialistas no están tomando las medidas adecuadas para atraer y fijar población. El portavoz del Partido Popular, Carlos Rodríguez de la Torre, recordó que su partido planteó algunas medidas concreta en el debate presupuestario y «prácticamente vinieron a ridiculizarlas cuando nos permitirían atraer a muchos de los trabajadores de las empresas ubicadas en el PEPA que ahora viven en otros puntos de la comarca o de Asturias».

Entiende De la Torre que deberían cerrarse acuerdos con las empresas ubicadas en el polígono, la propia asociación de empresarios del PEPA o Fade para que «esta gente nueva que llega a la ciudad a trabajar en empresas como DXC, por ejemplo, tengan información de primera mano de la oferta de alquiler que hay en Avilés, de los servicios que ofrece la ciudad y de todo lo que necesiten para poder establecerse aquí». Además, en su opinión, debería mejorarse también el enlace entre el centro de la ciudad y el PEPA urbanísticamente y también con transporte público. «Caminando no se tarda nada en llegar al polígono, pero el problema es que ahora no es atractivo, mejorarlo serviría también para incentivar que estos trabajadores se queden en Avilés, porque no tendrían que coger el coche para ir a trabajar», indicó.

En Somos también se entiende necesarias medidas concretas basadas en un cambio del modelo urbanístico. Su portavoz, David Salcines, criticó la política en este sentido del PSOE, «que genera grandes masas de edificios a golpe de convenios, un urbanismo no pensado para las familias, sin árboles y poco acogedor, que prácticamente crea ciudades dormitorio sin servicio alguno como pueden ser las urbanizaciones de El Nodo o Valgranda, por ejemplo». Cree también Salcines que debe implementarse el programa Avilés Alquila, que permite el acceso a la vivienda a precios asequibles actuando el Ayuntamiento como intermediario entre el arrendatario y el inquilino garantizando el cobro de las rentas, pero fijando sus precios en función de una tabla establecida.

Además, critica que el plan para el casco histórico «se vuelva a basar en propuestas que van a subir los precios y expulsar a la gente joven del centro de la ciudad». Mejorar el transporte dentro del área metropolitana y una política «seria y valiente en defensa de la industria» serían los otros ejes que en opinión de Somos invertirían la pérdida de habitantes de la ciudad.

Alquileres altos

Por su parte, Llarina González, la portavoz de Izquierda Unida, abogó por intervenir en el mercado de la vivienda para conseguir atraer población. En su opinión, el principal problema por el que la gente joven no se asienta en Avilés es «porque el precio del alquiler en el centro de la ciudad no baja de los 500 euros, es muy caro, y además el transporte es malo por lo que, si ya estás obligado a coger el coche, buscas otros municipios en los que te ofrezcan vivienda de calidad a mejor precio que en Avilés».

Como medida concreta para incidir sobre el precio de la vivienda desde el Ayuntamiento, la portavoz de Izquierda Unida propone que se dé una mayor difusión al programa municipal Avilés Alquila. «Sería una herramienta perfecta para regular el precio de la vivienda si consiguiéramos que más propietarios se sumaran al programa y revisásemos la tabla de precios para que fuesen razonables, si tenemos muchos pisos a estos precios, el resto de propietarios se verían obligados a bajar sus alquileres si quieren conseguir inquilinos», indicó.

Llarina González entiende que el proyecto del equipo de gobierno para poner en el mercado del alquiler las viviendas libres de los maestros en colegios como el Marcos del Torniello, La Carriona o La Luz no será suficiente. «El problema es que el PSOE no se acaba de creer que es necesario establecer una política seria de alquileres, no podemos basarnos solo en ofrecer viviendas en los barrios, a veces poco atractivos para los jóvenes por falta de servicios y también de transporte, tenemos que desarrollar una política de vivienda pública en toda la ciudad y a la vez mejorar los servicios en los barrios en los que se oferta», indicó.

Empleo

Para la concejala de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, el problema demográfico entrará pronto en la agenda de la política nacional, pero cree que «aunque las grandes apuestas para darle solución vendrán del Estado, desde el nivel autonómico ya se tiene capacidad de acción y desde la administración local hay que marcar tendencias». En este sentido, Pérez Soberón aboga por un cambio en la política local para pasar a pensar en «ciudad-comarca» y también por «ayudar a la iniciativa privada a crear empleo anulando las incertidumbres, como pueden en ser, en el caso de Avilés la inseguridad en la tarifa eléctrica, y a nivel estatal, la inestabilidad del Gobierno y sus desconfiables aliados, separatistas y populistas».

Apuesta también por políticas formativas capaces de atraer a gente joven que encuentre futuro en las empresas de la comarca y también por una oferta pública de vivienda para jóvenes con alquileres «asequibles».

Por su parte, el concejal de Ganemos, Agustín González, achaca la despoblación de Avilés y de Asturias en general a la falta de ofertas laborales y el desmantelamiento de la industria. Según dijo, «para poner freno a este problema no hay otra medida más que crear puestos de trabajo, después que se produzcan movimientos de una ciudad a otra dentro de la ciudad-comarca dependerá de que la vivienda sea más asequible y en eso también hay que trabajar, pero lo fundamental es que no se siga desmantelando la industria».