El PSOE encara el año electoral con un presupuesto «para que Avilés no se pare» El pleno aprobó ayer las cuentas que tendrá el próximo año. / OMAR ANTUÑA La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, destaca que las cuentas «mantienen la inversión y las políticas sociales» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 28 diciembre 2018, 01:41

El PSOE logró ayer aprobar los últimos presupuestos del mandato tras ratificar en el Pleno el apoyo de Ganemos y los no adscritos. Partido Popular, Somos e Izquierda Unida votaban en contra mientras la única concejala de Ciudadanos se abstenía.

Una vez aprobado, el presupuesto esperará a su publicación en el Boletín Oficial del Principado para tener un mes de exposición pública. Si en ese periodo no hubiese alegaciones, entraría en vigor automáticamente y, en caso contrario, debería regresar al Pleno municipal. De esta manera, el Ayuntamiento de Avilés iniciará el año con una prórroga presupuestaria que se alargará hasta febrero antes de poder gestionar las cuentas de 2019.

Justo después de la aprobación la alcaldesa, Mariví Monteserín, destacó la importancia de contar con unas cuentas «en un año electoral» como el próximo ya que evitará que «la ciudad se paralice» y la administración tendrá capacidad para responder a las demandas «de una ciudad cada vez más exigente».

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, defendió el proyecto presupuestario que «mantiene el único proyecto de ciudad que existe» y, sin romper el equilibro presupuestario permite abordar nuevos retos. También defendió el crédito ya que las amortizaciones de deudas previstas «harán que terminemos el año que viene con un nivel de endeudamiento similar al de este año».

El debate político eludió las grandes cifras que presentó la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz López, y se centró en las lecturas políticas de los apoyos y rechazos. Así, Agustín González, portavoz de Ganemos, defendió el apoyo por el compromiso de su partido con los barrios y la necesidad de apoyar a las comunidades de vecinos ante los informes de evaluación de los edificios para «evitar una emergencia social».

Por su parte, Alfonso Araujo, concejal no adscrito, defendió el respaldo de los tres tránsfugas del Partido Popular a las cuentas socialistas «porque es bueno para la ciudad y sé lo que es gobernar cuatro años sin presupuesto. Esa situación convierte a los ciudadanos en rehenes de la política» y causa «daños» a la ciudad.

El Partido Popular defendió su voto negativo puesto que el «presupuesto plasma la ideología de un gobierno y la nuestra no es la del PSOE», además de recriminar al gobierno su búsqueda del apoyo de los tres ediles no adscritos.

La posición de Somos Avilés fue defendida por Primitivo Abella, que acusó al gobierno de «volver a traer más de lo mismo», con proyectos que se repiten «porque no se ejecutan o son plurianuales». Abella recriminó al PSOE el «teatro de la negociación» con su partido y le reprochó «su inefabilidad, pues son ellos los que deciden lo que interesa a los ciudadanos».

La portavoz de Izquierda Unida, Llarina González Moreno, recriminó al PSOE que no aceptase «ninguna de nuestras propuestas; les aseguro que no les entrará ninguna enfermedad por aceptarlas y los ciudadanos se lo agradecerán». La edil aprovechó su intervención para explicar sus ideas como la necesidad de impulsar planes de empleo en la zona rural o potenciar la empresa municipal de servicios. Desde IU también se censuró al PSOE que buscase el apoyo de los no adscritos. «Será legal, pero resta legitimidad al presupuesto», añadió.

Fue el concejal Alfonso Araujo el que se defendió de estas críticas, argumentando que el apoyo de los tres ediles «es plenamente legal». Raquel Ruiz reprochó a De la Torre que «se preocupe más por su problemas internos que por los avilesinos», asegurando que «debería preguntarse porque los concejales no quieren su compañía».

La concejala de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, argumentó su abstención por la «falta de confianza» en el gobierno después de no haber concretado ninguno de los acuerdos presupuestarios del pasado año. En esa situación, votar en contra implicaría un rechazo a propuestas incorporadas por su partido y sigue defendiendo. En esa situación, la concejala optó por la abstención.

Por otra parte, todos los grupos políticos aprobaron la subida de las tarifas de taxi para el próximo año. La tarifa diurna general se incrementará en un 3,442% mientras que el resto de conceptos se mantendrá inalterable.