El PSOE logra un principio de acuerdo con la oposición para la inversión de 2,7 millones Una de las intervenciones será reparar la cubierta del Pabellón de La Magdalena. :: MARIETA Proyectos en Jardín de Cantos, Valliniello y las pistas de pádel de Los Canapés se incorporan a la propuesta inicial YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Sábado, 28 septiembre 2019, 01:58

El equipo de gobierno socialista ha alcanzado un principio de acuerdo con los grupos de la oposición que le permitirá llevar a aprobación del Pleno el plan de inversión de 2,7 millones de euros provenientes del remanente del presupuesto del pasado ejercicio. Las negociaciones de las dos últimas semanas han concluido con el añadido a la propuesta inicial realizada por el PSOE del asfaltado de la travesía del Cristal hasta El Reblinco, caminos de Valliniello y mejoras de aceras en Jardín de Cantos, además de la reforma de las pistas de pádel de Los Canapés, la remodelación del centro sociocultural de Valliniello y arreglos en los vestuarios de Tabiella, una intervención cuyo alcance todavía está en estudio por los técnicos.

A ello se suma, según señala el gobierno local, que los servicios técnicos municipales están analizando el coste de mejora del lavadero y la fuente del Cueto, en Valliniello, para incluirlo también en este programa de inversión si fuera posible.

El gobierno socialista apunta que también comparten algunas otras peticiones formuladas por la oposición, pero que no han podido ser incluidas. Concretamente dice que «existe alguna petición referida a proyectos a los que les falta definición y que podrían considerarse en próximas actuaciones bien con cargo al presupuesto o en futuras inversiones sostenibles», todos los proyectos de este plan tienen que estar redactados y obligados presupuestariamente antes de que finalice el año y finalizados a 31 de diciembre de 2020.

No obstante, los socialistas insisten en que las reuniones con la oposición para negociar este plan «han servido para avanzar en otras actuaciones que no tienen cabida en este paquete (por su coste o porque no son inversiones sostenibles) y que podrían encajar en el marco de la negociación presupuestaria».

El portavoz del gobierno local, Manuel Campa, apuntó en esa dirección el compromiso de estudiar una solución para salvar las vías del tren en la zona de Puerta de la Villa, en Suárez del Villar. Aunque está en redacción el plan para la integración del ferrocarril que afectaría también a esta zona además de al centro de la ciudad, el PSOE se ha comprometido con Ciudadanos, que fue el grupo que lo planteó, a que se realice un estudio técnico que pueda encontrar una fórmula que permita a los vecinos cruzar las vías de forma segura. Actualmente la alambrada que impide el paso se encuentra rota en varias zonas para posibilitar el cruce y, aunque se repara, los vecinos la vuelven a abrir.

Y también se refirió al acuerdo de añadir a los próximos presupuestos inversiones en barrios que no cuentan con fondos europeos, ya que los Feder solo permiten actuar en La Luz y Versalles, «y que también tienen necesidades que tienen que ser atendidas». Otro de los aspectos en los que parece existir consenso municipal, tras estas negociaciones, de cara ya a los próximos presupuestos es la inversión en parques infantiles como el de Villalegre y la creación de alguno nuevo en la ciudad.

En opinión de Manuel Campa, «es positivo mantener esta dinámica de negociación en la que no solo abordemos lo inmediato sino que contemos con planes de mantenimiento y mejora claros para que se puedan abordar en el momento en que contemos con la oportunidad para ello».

Se cae La Luz

Del plan inicial presentado a la oposición se caen dos proyectos, uno de manera definitiva y otro para pasar a ejecutarse a cargo del presupuesto del área de Educación. Este último es el de mejora de la cubierta del colegio de Infantil de El Quirinal. Mientras que el que de momento ha quedado aparcado es la mejora de cubierta y fachadas de la biblioteca de La Luz. «Evidentemente el presupuesto no se estira, y si para llegar a un acuerdo hace falta dejar fuera algo hemos optado por este para la biblioteca de La Luz porque suponía una reparación parcial que no solucionaba todas las necesidades que tiene este centro».

El listado definitivo de los proyectos que se financiarán en este plan de 2,7 millones de euros todavía puede cambiar con respecto al presentado ayer. Podría incluirse alguna intervención más en instalaciones municipales, como la mejora del suelo del gimnasio del polideportivo de El Quirinal, cuando los técnicos terminen de ajustar el presupuesto necesario para cada actuación, aclaró el portavoz del equipo de gobierno.

De momento ya es definitivo el plan de asfaltados para las calles Bernardino Guardado, Marqués de Teverga, Travesía del Cristal, Valliniello, La Magdalena y la parte posterior del Hospital Avilés; la renovación de aceras en Fernando Morán, Eduardo Carreño Valdés, Vetusta, Regenta y Jardín de Cantos; la urbanización de las calles del entorno del parque de El Muelle; la mejora de caminos en los parque de Ferrera, Cabruñana, Bustiello, María Zambrano y El Cruce; el asfaltado de caminos en Miranda, Valliniello y Santa Bárbara; y la reforma de instalaciones sociales, culturales y laborales del Ayuntamiento en varios puntos de la ciudad.