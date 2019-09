El PSOE rechaza gran parte de las propuestas de la oposición para el remanente El plan de inversión del remanente incluirá una partida para rehabilitar el centro social de Valliniello. / MARIETA El equipo de gobierno no cierra la puerta a que puedan incluirse en el próximo debate sobre el presupuesto de 2020 YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 26 septiembre 2019, 01:09

El concejal de Urbanismo, Manuel Campa, respondió ayer a todos los grupos de la oposición sobre las propuestas que vienen planteando en las últimas semanas para el plan de inversiones a cargo de 2,7 millones de euros del remanente presupuestario del año pasado. Como ya había adelantado la pasada semana en una reunión con cada partido, los proyectos que se sumarán a la propuesta realizada por el gobierno local son la mejora de las pistas de pádel de Los Canapés, que está pendiente del informe técnico final que certifique que la inversión se puede recuperar con el uso posterior de las instalaciones, la reforma del centro social de Valliniello y la mejora de la iluminación en el Fondo de Valliniello.

Otras propuestas sobre renovación de aceras y asfaltado de carreteras, así como restauración de fuentes y lavaderos todavía estaban en estudio ayer. Campa explicó ayer a la oposición por qué se rechazaban gran parte de sus propuestas, aunque no cerraba la puerta a incluirlas en la negociación presupuestaria para el próximo año. Espera presentar hoy a los grupos el plan definitivo que tendrá que ser aprobado en el Pleno.

«Sin voluntad de negociar»

Cambia Avilés se mostraba ayer molesta tras certificar el PSOE que gran parte de sus aportaciones no han sido aceptadas. «El problema es la falta de voluntad para negociar y que el PSOE parece no compartir el criterio político de nuestra propuesta, que es apostar por una ciudad cuidadora, sostenible, saludable e integrada. Estas inversiones deberían estar regidas por criterios para impulsar un proyecto más moderno de ciudad, pero el gobierno no ha explicado el suyo», lamentó Tania González, la portavoz de Cambia Avilés. Insistió en que «el gobierno municipal no ha tenido voluntad de negociar las inversiones sostenibles: primero decían que eran inviables, ahora se limitan al no porque no».

Por contra, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo, Manuel Campa, explicó que «no hemos rechazado de plano las propuestas, simplemente creemos que algunas de ellas no encajan en este plan y que no es el momento de hablar de ellas, pero podrían abordarse en el debate sobre el plan de movilidad o el de los presupuestos para el próximo ejercicio». Añadió que Cambia Avilés «tiene que pensar si quiere seguir la tónica de los cuatro años anteriores o quiere dialogar y comenzar a hacer cosas en la ciudad».