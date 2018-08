El público aprueba con nota los fuegos

Los avilesinos aprueban con nota alta los fuegos artificiales que el martes protagonizaron la noche de San Agustín. Las opiniones de vecinos de la villa y de los visitantes que disfrutaron del espectáculo pirotécnico de los gallegos Xaraiva coinciden en destacar la calidad de las figuras, la abundancia de ruido, así como lo adecuado de la frecuencia y la duración de los disparos lanzados desde la dársena.

Diecinueve minutos de pólvora e ilusión que dejaron satisfechos a distintas generaciones de avilesinos. Algunos, como Ceferino Puente Fernández-Puente que, a sus 85 años de edad, llevaba más de tres décadas sin acudir a esta cita festiva y ayer compartía sus impresiones con un grupo de amigos que ocupan uno de los bancos de El Parche.

«Estoy emocionadísimo, hace 34 años que no los veía, imagínate. Entonces eran cuatro disparos de nada comparados con éstos y éramos unos pocos cientos los que íbamos a verlos y ahora van miles, así que me impresionó muchísimo», relata.

Entre el público asistente había muchos turistas que aprovecharon sus estancia en la Villa del Adelantado o en localidades cercanas para disfrutar de la noche festiva. Luisa María Rodríguez, es un ejemplo. Esta vecina de Langreo llegó junto a su familia desde Soto del Barco donde veranea. «Fue una estupenda decisión porque nos encantaron los fuegos», explica.

Son muchas las opiniones que se dan sobre los fuegos de este año, pero todas coinciden en que «merecieron la pena». Unos valoraron más el juego de luces, colores y formas que recuerdan a flores como las dalias o emulan lentejuelas y perlas.

Este es el caso de María Lores, avilesina residente en Madrid que cada verano acude a la cita festiva. «Al hacerlos de esa parte de la ría, me gustó mucho el efecto de muchas flores pequeñas que luego se iban haciendo grandes con un precioso colorido, me parecieron espectaculares». Además, «esos cerca de veinte minutos estuvieron bien. Y sobre todo me han parecido diferentes a otros años que los he visto y también a los que he podido disfrutar en otros lugares», añade.

De la misma opinión es otro avilesino que también reside fuera. David Martín vive desde hace años en Tarragona donde son comunes las competiciones de pirotecnia. «Estuvieron muy entretenidos con unas luces y formas muy chulas. La traca final estuvo bastante bien, he de reconocer que prefiero los colores al sonido, pero estuvo bonita. En Tarragona vemos muchos concursos y yo creo que estos fueron muy buenos», asegura.

Aunque en el cielo avilesino se dibujaron figuras novedosas, algunos clásicos como 'las palmeras' siguieron arrancando exclamaciones de admiración. «Hacía años que no los veía», comenta el avilesino Tino García, «al final bajé con la familia y me encantaron, sobre todo las palmeras cuando se abren y parece que se acercan a ti, son muy bonitas», asegura.

Una de las características más valoradas de los fuegos artificiales de Avilés es que se ofrecen en el entorno de la ría. Esa combinación de lanzamientos aéreos y acuáticos supone un plus de belleza y emoción. «Los fuegos acuáticos fueron algo muy especial que no se ve en otras partes», afirma Guillermo Santiago. Una valoración compartida por Lucía Azcárate, que se confiesa «encantada con las figuras que salieron del agua, fueron preciosos».

También fueron los mejores fuegos para Patricia López, que destacó además como las lanzamientos fueron en general «adecuados en tiempo, frecuencia e intensidad».

El ruido es otro de los elementos más valorados en los espectáculos pirotécnicos. La intensidad de los disparos y de el aumento de los decibelios marcaron el ritmo creciente de los artificios.

También en este aspecto los del martes superaron a ediciones anteriores, según los asistentes. Algunos incluso opinan que es la parte más importante. Es el caso de Bruno Artímez, vecino de Avilés, que asegura fueron unos fuegos «más luminosos y con más sonidos que nunca. Sin duda, la traca final fue lo que más me gustó estuvo mucho mejor que otros años».

Pequeño incendio

El multitudinario lanzamiento pirotécnico transcurrió sin incidentes de importancia. El único reseñable fue un pequeño incendio que se produjo en el muelle de ArcelorMittal, cerca de un minuto antes del final del espectáculo de fuegos artificiales de San Agustín.

El fuego duró a penas unos instantes. El tiempo que el propio equipo de bomberos de la multinacional siderúrgica tardó en presentarse en el lugar donde se produjo el foco y extinguirlo. Por fortuna no hubo que lamentar daños materiales ya que el fuego solo afecto a una pequeña área de terreno de unos quince metros cuadrados de extensión.