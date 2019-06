El Puchero no baja el ritmo festivo y no lo hace gracias al ánimo de los vecinos de Villalegre, que ayer decidieron no mirar al cielo y enfocarse solo en disfrutar. El frío y la lluvia hicieron que muchos optasen por salir a disfrutar del vermú del domingo, pero comer en casa, aunque hubo muchos a los que no les importó el tiempo y se dejaron llevar por el ambiente festivo.

Antes de sacar las viandas a la calle, los más pequeños disfrutaron del tradicional torneo de fútbol en el campo de La Luz-Villalegre, hasta el que se desplazaron también las familias para animarles durante el encuentro. El vermú estuvo animado igual que la comida, que a pesar de la bajada de asistentes respecto a otras ediciones, consiguió hacer piña entre los presentes. En la zona de la estación de Renfe, conocida como Llinderu de la Sidra, la música de La Movida iba a animar la sobremesa.

El Puchero vivirá mañana martes su día grande. Hoy los vecinos descansarán para coger fuerzas para aplaudir a la pareja de novios que cumplirá con el rito del beso a los pies del crucero. De esta forma se pondrá fin a unas fiestas que suponen el arranque de las celebraciones en los barrios de la ciudad. El Puchero arrancó el viernes con música en los bares de Villalegre y continuó en la jornada del sábado con varias actividades pensadas para el disfrute de los niños y adolescentes del barrio. Ayer era el día familiar.