Los trabajos para la construcción del nuevo colector en el puerto ya se han iniciado. PABLO NOSTI

El Puerto de Avilés construye un nuevo acceso para las grandes piezas de Asturfeito en El Estrellín

Las obras suponen además la construcción de un nuevo vial al vertedero de Arcelor y mejoras en el sistema de saneamiento

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:00

El Puerto de Avilés ha iniciado los trabajos para ordenar los terrenos en el entorno de la cantera de el Estrellín en ... la zona en la que confluyen las carreteras AS-328 y AS-329. Allí invierte más de un millón de euros para mejorar el sistema de saneamiento, construir nuevos viales y mejorar los accesos, fundamentalmente para facilitar la entrada de las grandes piezas fabricadas por Asturfeito.

