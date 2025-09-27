El Puerto de Avilés construye un nuevo acceso para las grandes piezas de Asturfeito en El Estrellín

El Puerto de Avilés ha iniciado los trabajos para ordenar los terrenos en el entorno de la cantera de el Estrellín en ... la zona en la que confluyen las carreteras AS-328 y AS-329. Allí invierte más de un millón de euros para mejorar el sistema de saneamiento, construir nuevos viales y mejorar los accesos, fundamentalmente para facilitar la entrada de las grandes piezas fabricadas por Asturfeito.

La compañía que dirige Belarmino Feito dio un paso importante el pasado mes de marzo al hacerse con la concesión de una parcela de 13.000 metros cuadrados en el puerto para operar a pie de muelle. Con esta operación pretendía avanzar en su expansión, ya que le permite el montaje, prueba y suministro de grandes equipos sin apenas restricciones logísticas, ya que se ganaba un acceso directo al puerto. La cercanía a los muelles le permitirá eliminar barreras para el suministro de equipos de gran tamaño.

Asturfeito se hizo con la antigua parcela de Ariexca, al sur de la cantera de El Estrellín, pero fuera del terreno vallado, y el acceso al puerto no resultaba adecuado para las características de los equipos de la compañía, en una zona que además se ve afectada por el convenio de El Estrellín y la próxima construcción de la nueva carretera, que permitirá al puerto ganar 80.000 metros cuadrados de terrenos logísticos.

Las obras, que se iniciaron hace unas semanas y ahora toman intensidad, suponen mejorar el acceso a la parcela y demoler un tramo de la actual cierre perimetral al sur del muelle de Valliniello y de las instalaciones de protección y control para instalar un nuevo cierre desmontable para permitir el acceso de piezas especiales de gran tamaño desde la parcela de Asturfeito.

Eso supondrá además construir un nuevo vial de acceso al vertedero de ArcelorMittal desde la carretera AS-328, cuyo trazado discurrirá al sur del actual, y la prolongación de uno de los colectores actuales que recoge las aguas de escorrentía de la vaguada de la margen derecha, el río Tabiella y las aguas tratadas del vertedero de ArcelorMittal.

Esto permitirá a Asturfeito, que aún debe llevar a cabo los trabajos de adecuación de la parcela para realizar allí el montaje final de las piezas de grandes dimensiones que fabrica en el parque empresarial para plantas industriales de otros países, que podrán salir por barco sin dificultad, ya que el nuevo acceso permitirá la entrada de estructuras de hasta cuarenta metros de ancho. Está previsto que las obras finalicen en junio del año que viene, después de nueve meses de trabajo.

Restricciones

De momento, a partir del lunes se restringirá el tráfico en la zona debido a las obras del colector, que obligarán a realizar una zanja a cielo abierto. Habrá desvíos temporales en las carreteras AS-328 y AS-329, aunque se mantendrá en todo momento el tráfico de la AS-328 en ambos sentidos de circulación, según asegura la Autoridad Portuaria de Avilés.

En lo que se refiere a la Respecto a la AS-239, se habilitará una intersección provisional para mantener el acceso a la citada vía autonómica, a la Cantera de El Estrellín y al vertedero de ArcelorMittal, una situación que se prevé mantener durante unos tres meses.