El jefe de la División de Operaciones Portuarias de Avilés, Juan Pantiga, junto al cartel que indica que el tren entra en zona del puerto en la margen izquierda. PABLO NOSTI

El Puerto de Avilés quiere recuperar los tráficos por ferrocarril como estrategia de sostenibilidad

Ha invertido casi ocho millones en mejorar los seis kilómetros de vías interiores y las empresas ya estudian los beneficios de este transporte

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los puertos del Estado llevan años inmersos en programas que persiguen una mayor sostenibilidad y el de Avilés ha abordado proyectos millonarios en ese camino ... que se espera que puedan comenzar a dar frutos a corto y medio plazo. Una de ellas está relacionada con impulsar la intermodalidad en el transporte de mercancías recuperando e incluso ampliando los tráficos que existían hace una década, algo en lo que se trabaja y que se espera conseguir gracias a la mejora de la infraestructura ferroviaria y también a la liberalización de este tipo de transporte hace veinte años que ha permitido la entrada de operadores privados y establecer así un régimen de libre competencia que beneficia a las empresas que operan en el puerto avilesino.

