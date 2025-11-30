El Puerto de Avilés quiere recuperar los tráficos por ferrocarril como estrategia de sostenibilidad

Los puertos del Estado llevan años inmersos en programas que persiguen una mayor sostenibilidad y el de Avilés ha abordado proyectos millonarios en ese camino ... que se espera que puedan comenzar a dar frutos a corto y medio plazo. Una de ellas está relacionada con impulsar la intermodalidad en el transporte de mercancías recuperando e incluso ampliando los tráficos que existían hace una década, algo en lo que se trabaja y que se espera conseguir gracias a la mejora de la infraestructura ferroviaria y también a la liberalización de este tipo de transporte hace veinte años que ha permitido la entrada de operadores privados y establecer así un régimen de libre competencia que beneficia a las empresas que operan en el puerto avilesino.

La Autoridad Portuaria ha realizado en los últimos cinco años inversiones en sus líneas ferroviarias tanto de la margen derecha como de la izquierda. En la primera superaron los 6,3 millones de euros, financiados en parte por fondos europeos, para garantizar este tipo de transporte de mercancías en los muelles de Valliniello saliendo hasta la estación de Nubledo a través de la red del muelle de Arcelor-Mittal. Mientras que en la margen izquierda la inversión para modificar y modernizar el trazado en los muelles ha supuesto casi 1,3 millones de euros.

Como ya publicó este periódico, el Puerto está inmerso en la elaboración de su plan empresarial 2030-2050 y en las consultas para ello que se están llevando a cabo con los operadores el ferrocarril va ganando enteros. El objetivo es establecer qué empresas ven en transporte por tren un medio que puede mejorar su competitividad. Y son varias las que ya lo están analizando.

El jefe de la División de Operaciones Portuarias, Juan Pantiga, recuerda que los tráficos ferroviarios formaron durante años parte del día a día de la actividad de carga y descarga en los muelles de la ciudad. Vivieron su mayor esplendor en el puerto avilesino hace más de una década, con movimientos de hasta tres composiciones de dieciséis vagones por día. En cifras, según explica, suponía mover 2.340 toneladas al día de carbón, así como de otros tipos de mercancías como las chapas de acero, las bobinas o el cok. Pero las dificultades para encontrar trenes de mercancías hicieron que el transporte por carretera fuera ganando enteros hasta casi desaparecer el uso del ferrocarril para mover mercancía desde el puerto avilesino.

«Crecerá»

Ahora, la renovación y mejora de los más de cuatro kilómetros de vías de ancho ibérico y los más de 1.600 metros de ancho métrico ejecutada en estos años y la apuesta clara desde las administraciones e instituciones por sacar tráfico pesado de las carreteras hace asegurar al jefe de la División de Operaciones Portuarias que «estamos preparados para llevar a cabo operativas de carga de todo tipo de mercancías para nuestros clientes». Sumado a la entrada de operadores privados que facilitan la disposición de los trenes, permite a la Autoridad Portuaria ser optimista sobre el futuro crecimiento de este tipo de transporte de mercancías en Avilés. «El transporte especial va a seguir existiendo, pero el tráfico por ferrocarril va a crecer, va a haber más movimiento seguro», afirma Pantiga.

Esta operativa no es sencilla. En las últimas operaciones que se realizaron en los muelles de la margen izquierda hace algo más de un mes intervinieron distintos operadores y fueron coordinados por el personal especializado de la Autoridad Portuaria. Se transportaron 2.000 toneladas de bobinas de acero, consignadas por Marítima del Principado, realizando dos maniobras de circulación de 210 metros con diecisiete vagones.

En este caso y dentro de la liberalización del sector que ha ido cuajando en los últimos años, la operadora fue ALSA Ferrocarril, mientras que el material rodante, los vagones, eran de TRAMESA, pero además todo ello precisó de la coordinación de los especialista de la Autoridad Portuaria con ADIF, como administrador de la infraestructura y regulador de la estación a la que llegó la máquina que salió de los muelles para cambiar a la máquina que opera por la línea de ancho ibérico ya con catenaria, en este caso la de San Juan. Si la operación hubiese sido de un tren de ancho métrico la operación se realizaría en la estación de La Maruca y si hubiera sido en la margen derecha en la estación de Nubledo.

El recorrido no fue superior a los seiscientos metros, pero para ello fue necesario destinar tiempo a la preparación para que todo saliera perfecto, por ejemplo, antes de las maniobras de los días 21 y 22 de octubre se hicieron dos circulaciones de prueba para que el maquinista se familiarizase con el vial del puerto.