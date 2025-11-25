El Puerto de Avilés ultima un plan estratégico con tres palancas para impulsar su crecimiento

La Autoridad Portuaria de Avilés lleva tiempo trabajando en el desarrollo de un Plan Estratégico que marcará la hoja de ruta en el periodo ... 2030-2040 y el documento ya se encuentra en su recta final, con la previsión de que en el mes de febrero del próximo año esté concluido completamente y se puedan empezar a marcar los plazos de su aplicación. Será a partir de entonces cuando se presentarán su contenido y sus resultados, en una jornada pública que contará con la participación tanto del equipo redactor, de la empresa Aporta Consultores, como de expertos en planificación portuaria.

Los integrantes del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria avilesina recibieron este martes información de los trabajos llevados a cabo hasta el momento por parte de la empresa redactora del documento de planificación portuaria. Entre la citada información destaca el 'Mapa Estratégico del Puerto de Avilés', que pivota sobre tres líneas de trabajo principales basadas en el crecimiento sostenible de la institución, el desarrollo y cohesión territoriales para consolidar el vínculo Puerto-ciudad y la competitividad organizativa «para la transformación tecnológica y corporativa de la entidad como facilitadora de la actividad de los clientes a través de la cooperación y el compromiso».

Según explicó el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, el Plan Estratégico «será un instrumento de gestión para toda la organización y guiará nuestra toma de decisiones con una pretensión sencilla de enunciar y ardua de lograr: ser competitivos, eficaces para nuestros clientes, sostenibles medioambiental y financieramente, y garantes del desarrollo del territorio en el que operamos. Seremos capaces de lograrlo gracias al talento y entrega de toda la plantilla y a herramientas como este documento que muy pronto haremos público en toda su extensión y potencialidades».

Diez fases de desarrollo

Por su parte, la directora de Aporta Consultores, Ana Ulloa, explicó que «los trabajos de planificación estratégica se han estructurado en 10 fases: ocho de ellas ya han finalizado y se corresponden con la definición del marco de la propia estrategia, el análisis y diagnóstico del punto de situación del puerto, su posicionamiento competitivo, sus escenarios futuros, la formulación de alto nivel (la misión, la visión y los valores), las líneas estratégicas y la visualización de los objetivos estratégicos en un mapa».

Avanzó que «la fase que queda por delante, y que finalizaremos en enero de 2026, se corresponde con el Plan de Acción, un documento que no solo define acciones concretas, sino que también las calendariza e impone un marco de prelación, es decir, con la finalización de algunas de las acciones podrán iniciarse las siguientes».

Ulloa también quiso destacar que es especialmente relevante para la Autoridad Portuaria de Avilés «abordar una planificación estratégica porque permitirá desarrollar acciones de futuro alineadas con un crecimiento sostenible y con el desarrollo y cohesión del territorio en el que opera».