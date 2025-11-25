El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Consejo de Administración del Puerto de Avilés dio cuenta de los avances en el Plan Estratégico. Autoridad Portuaria de Avilés

El Puerto de Avilés ultima un plan estratégico con tres palancas para impulsar su crecimiento

El proyecto pivota sobre el crecimiento sostenible, el desarrollo y cohesión territoriales y mejoras organizativas para aspirar a ser una referencia en la red portuaria nacional

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:00

La Autoridad Portuaria de Avilés lleva tiempo trabajando en el desarrollo de un Plan Estratégico que marcará la hoja de ruta en el periodo ... 2030-2040 y el documento ya se encuentra en su recta final, con la previsión de que en el mes de febrero del próximo año esté concluido completamente y se puedan empezar a marcar los plazos de su aplicación. Será a partir de entonces cuando se presentarán su contenido y sus resultados, en una jornada pública que contará con la participación tanto del equipo redactor, de la empresa Aporta Consultores, como de expertos en planificación portuaria.

