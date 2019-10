«El Puerto debe ser flexible para adaptarse a los cambios en la situación de la industria» Santiago Rodríguez Vega, en la sede la Autoridad Portuaria de Avilés. / MARIETA Santiago Rodríguez Vega | Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés «Tenemos que estar preparados en campos como la tecnología o las conexiones con otros puertos por si dentro de unos años hay que prestar atención a otro tipo de tráficos» ALBERTO SANTOS AVILÉS. Domingo, 20 octubre 2019, 02:47

El Puerto de Avilés sorteará la crisis en el próximo año con una inversión de más de diez millones de euros, en la que el principal objetivo es ampliar la zona logística en la margen derecha, consolidar la apuesta medioambiental y avanzar en la aplicación de las nuevas tecnologías. Santiago Rodríguez Vega ve con optimismo el posicionamiento que está consiguiendo la Autoridad Portuaria para afrontar con solvencia un futuro de incertidumbre en la economía mundial que repercutirá en empresas y tráficos marítimos.

-Parece que el Puerto evitará en 2020 los nubarrones que se anuncian en la economía.

-No todos los años podemos mantener diez millones de euros de inversiones. No tenemos esa rentabilidad para llegar a esos niveles, pero sí somos capaces de hacer frente a necesidades importantes que tiene el puerto. De cara a próximas inversiones nos ocupamos de aspectos fundamentales, como ampliar los espacios portuarios. Tenemos un problema de espacio en la margen derecha, tenemos buenos muelles, gran capacidad de utilización, una industria emergente que está desarrollándose en Avilés ligada a proyectos off-shore, eólicos..., y es conveniente que el puerto disponga de más terreno. Pero vamos también a mejorar la calidad de los servicios que presta el puerto a usuarios y clientes. Tenemos inversión para nuevo edificio de servicios, para regular nuevos accesos que hagan que en la margen izquierda el acceso de todos los vehículos que entran no tengan que ir hasta el final prácticamente hasta el muelle de San Juan para volver en dirección sur. Vamos a mejorar algunas infraestructuras viarias y ferroviarias, que son importantes para dar un buen servicio, seguimos con temas de digitalización y hacemos una apuesta muy importante en temas medioambientales, con inversiones orientadas al aprovechamiento del agua de lluvia para no utilizar agua depurada, que es un derroche, y el ahorro energético con una inversión superior al millón de euros para mejorar la iluminación exterior en los muelles.

-¿Cuáles son los retos de futuro?

-El puerto es pequeño, pero es rentable. Nuestra rentabilidad va orientada a mejorar nuestras capacidades. Sabiendo que somos un puerto industrial, muy vinculado a las industrias, y que por tanto tenemos que prestarles un buen servicio, nos gustaría también mejorar en otras cosas, ser un puerto conectado con otros puertos con conexiones periódicas para mover mercancía general, pero es una tarea difícil, no es un objetivo fácil que dependa solo de la voluntad portuaria, sino también de las dinámicas del mercado y de la cornisa cantábrica. El puerto de Gijón tiene un mercado abierto en ese sentido, pero tampoco lo tiene a plena potencia. No es fácil, pero sí tenemos que estar preparados para que si se cambian las condiciones y si dentro de unos años la situación de la industria es distinta, poder prestar atención a otro tipo de tráficos, tener la flexibilidad suficiente para ir adaptándonos.

-¿Queda aparcada la tercera fase de ampliación?

-La tercera fase queda aparcada porque ahora mismo le damos prioridad en cuanto a líneas de atraque a mejorar el viejo muelle de Raíces, con un calado actual de ocho metros, que nos queda un poco escaso para el tipo de buques que se mueven ahora en el puerto, por lo que está infrautilizado. Vamos a ampliar el calado incluso hasta los catorce metros y alinearlo con la ampliación de Raíces. Empezaremos la obra en 2021, la primera fase son unos doscientos metros de longitud, con una inversión en torno a once millones de euros. En la margen derecha tenemos un kilómetro de línea de atraque, por lo que es importante aumentar la zona de almacenamiento.

-¿Seguirán buscando la diversificación de tráficos para no encomendarse a sectores determinados que puedan desinflarse en el futuro?

-Nuestros tráficos están en función de las necesidades y demandas de las empresas. Por ejemplo, si aquí en el entorno del PEPA se instalase una fábrica de vehículos tendríamos que hacer inversiones, pero solo si va a haber unos tráficos que las hagan rentables. Tenemos que tener capacidad de respuesta ante las necesidades, con una estructura de costes que no te haga rígido al puerto, que tengas capacidad de maniobra ante los cambios en el mercado. Tener unas instalaciones tecnológicamente preparadas, y en ese sentido estamos con toda la digitalización que continuaremos, en cuestiones operativas, vigilancia, iluminación, medio ambiente..., aprovechando el 'big data'. Trabajamos también los temas medioambientales porque no vamos a ser un puerto de futuro si medioambientalmente no somos sostenibles y con una estructura de costes fijos muy flexible, no cargarnos de peso muerto.

-Usted se ha tomado muy en serio la lucha contra la contaminación. ¿Cree que la reordenación del tráfico, en especial con la Ronda Norte, es la asignatura pendiente?

-En temas medioambientales hay que perseverar, no tienes que dar por hecho nada. Hasta ahora hemos trabajado en temas de calidad del aire, en próximos años habrá inversiones relacionadas con la mejora de calidad del agua, toda la agua que se recogen en los muelles para filtrarla y que no haya vertidos a la ría. Estamos en otros temas como el uso correcto del agua, no derrochar agua depurada, y en cuestiones de ahorro energético. Vamos a seguir por ahí. Por otro lado, un puerto tiene que estar conectado a redes ferroviarias y viarias de alta capacidad. No es urgente, pero sí es estratégicamente importante que se construyan nuevos accesos que impidan que los tráficos pasen por el centro de la ciudad.

-¿Se mantendrán los tráficos?

-Van bien, estamos en ese volumen de cinco millones de toneladas. De cara a la expectativa del año próximo no prevemos grandes cambios, pero sí tenemos unas perspectivas prudentes y conservadoras. Están pasando cosas, por ejemplo Alcoa ha pasado por el proceso que sabemos, lleva prácticamente todo el año sin mover un solo barco por el puerto, y vamos a ver cuál es el futuro. ArcelorMittal está en un proceso de 'eres' y con problemas en su producción. A nivel general, todos los indicadores económicos apuntan a que este año y el que viene el crecimiento estará un punto por debajo de las previsiones. Eso hace que seamos prudentes en la estimación para el próximo año, pero sin que nos lleve a situaciones de riesgo o de compromiso. AZSA sigue siendo nuestro principal cliente y no hay ninguna señal en el horizonte que nos haga pensar que vaya a pasar algo que afecte seriamente. El movimiento de carbones está vinculado fundamentalmente a usos productivos no térmicos y por lo tanto a corto plazo no nos vamos a ver afectados por la descarbonización. Eso nos hace pensar que el umbral de los cinco millones de toneladas no lo vamos a superar, pero vamos a mantener esas cifras que nos permiten aguantar bien nuestra estructura de costes y tener un margen de beneficio.

Baterías de cok

-Usted ha vivido de primera mano, primero como alcalde y ahora desde el puerto, el proceso de cierre de las baterías de cok. ¿Está de acuerdo con la planificación del futuro del suelo liberado?

-Lo primero que hay que decir es que el cierre de las baterías es una noticia anunciada desde el plan de competitividad en el año 92. Y el plan de competitividad es una historia de éxito. Por tanto, el que ahora mismo en Avilés, en Asturias, sigamos hablando de Arcelor y con toda la importancia que tiene en la actividad económica es porque se hizo un plan de competitividad de la siderurgia. Si no se hiciera eso, seguramente ahora estaríamos hablando de otras cosas, y tendríamos menos actividad económica y menos empleos. Baterías es una instalación que no tiene sentido ya, sí desde el punto de vista industrial, que está bien que se hagan unas nuevas, pero no las actuales con el nivel tecnológico que tenían, los problemas ambientales y situadas en el corazón de Avilés. Dicho eso, y todos los problemas que se puedan generar en cuanto a recolocación de personas, de cara el futuro ya no nos aportaba nada. En cuanto al suelo, se ha hecho una cosa que va muy bien. Se cierran las baterías, pero Arcelor, Sepides y el Ayuntamiento tienen ya protocolizado cuáles son los pasos. Ese suelo tiene que ser un suelo de oportunidad para la actividad económica. Habrá industria tradicional, pero también vinculado a la Manzana del Acero y el potencial que tiene Avilés en el desarrollo de actividades económicas vinculadas a la innovación y el desarrollo, donde la importancia de Arcelor es fundamental. Es una baza de arranque que ya les gustaría tener a otras regiones.

-¿Es partidario de conservar edificios de las antiguas baterías?

-Hay que hacer el esfuerzo de ver qué instalaciones de las baterías se pueden mantener para que tengan un uso productivo. Cuando digo productiva, no solo en términos industriales, puede ser incluso en términos culturales, pero que sea productiva.

-¿Le preocupa el futuro de la pesca en Avilés?

-Tenemos unas instalaciones magníficas. De cara al futuro, hay un tema que es más del Principado que del propio puerto de Avilés, en cuanto a la comercialización. Somos el puerto pesquero más importante de Asturias, con diferencia. Por Avilés se mueve el 60% de la pesca asturiana. Creo que la comercialización de la pesca en Asturias es algo que debería empezar a revisarse para hacerla más eficiente.

-¿Por qué está costando tanto la explotación turística de la ría?

-Es un tema de escala y dimensión. La escala es pequeña y el turismo, aunque haya crecido mucho, también es relativamente pequeño, no genera la dinámica suficiente para que haya una iniciativa privada que en torno a eso pueda desarrollar una actividad que económicamente sea rentable.

-¿Y pública?

-Si destino dinero a dar paseos en la ría, no sería la mejor utilización de los recursos del puerto. No puedes poner una actividad permanente. Nosotros, por ejemplo, en la apertura del centro de interpretación de la margen derecha tratamos de cumplir algunos de esos objetivos. Rehabilitamos un edificio que era propiedad de la Autoridad Portuaria. Se trata de ponerlo en valor para explicar y hacer un relato en torno a la historia del puerto aprovechando el esfuerzo que hicimos con la exposición de 'Portus'. Y ponerlo en valor, no con una apertura permanente que sería insostenible, sino que ahora mismo tenemos contratada a una empresa para trabajar toda la información que se expone con colegios e institutos de Avilés y comarca. Por tanto, vamos a destinar unos recursos, no solo a enseñarlo, sino a hacer guías didácticas, explicarlo, hacer excursiones, promover que los estudiantes visiten también el entorno y se les explique el desarrollo urbano y social del entorno. Y tratamos de vincular eso con otro espacio, de interpretación del espacio natural de San Balandrán, porque tenemos un puerto industrial y también un espacio natural, que tenemos que presumir también de ello, y colaboramos con Mavea. Todas esas actividades que teníamos deslavazadas, vamos a ver si hacemos un relato con ello.

