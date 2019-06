El puerto inicia el expediente de abandono del 'Severnaya Zeymla' El 'Severnaya Zeymla' permanece amarrado a puerto desde hace más de un año. / MARIETA El armador da acuse de recibo y la escasez de combustible genera apagones en el buque ruso, que lleva más de un año retenido en Avilés J. F. GALÁN AVILÉS. Domingo, 2 junio 2019, 02:09

La Autoridad Portuaria ha iniciado el proceso de apertura del expediente de abandono del granelero ruso 'Severnaya Zeymla'. El primer paso ha sido comunicar tal intención al armador, la rusa Murmansk Shipping, que ha devuelto acuse de recibo. Una vez expire el preceptivo plazo de alegaciones el consejo de administración del órgano rector del puerto tendrá que aprobar formalmente la apertura del expediente, extremo que podría producirse a lo largo del presente mes.

El anuncio se produce poco después de que, el pasado día 23, se cumpliese un año desde que el Juzgado de lo Mercantil de Gijón cursó orden de retención del buque por impago de una toma de combustible en Gibraltar. Desde entonces permanece amarrado a puerto, primero en el mulle de Raíces, donde antes de que la orden fuese emitida había descargado con normalidad las 15.760 toneladas de carbón procedentes de Letonia que alijaba en sus bodegas, y posteriormente, ya tras la retención, en el de Valliniello, donde permanece atracado.

Está tripulado y aunque se han realizado rotaciones, la incertidumbre hace mella en los aproximadamente dieciséis marineros y oficiales que permanecen a bordo. En un principio cobran sus nóminas y la compañía les envía dinero con cuentagotas para comprar alimentos, si bien en las últimas semanas el suministro de combustible, necesario para mantener encendido el motor auxiliar, que proporciona energía eléctrica al buque, se ha visto cortado de forma drástica, hasta el punto de que se producen apagones.

La Ley de Puertos establece que procede abrir expediente de abandono a un buque cuando lleve más de tres meses en puerto sin actividad aparente y sin abonar las tasas, como es el caso. El objeto es ponerlo a la venta o subastarlo y satisfacer con lo obtenido las deudas contraídas con todos sus acreedores y con la tripulación. El resto engrosaría las arcas del Tesoro Público.

En el caso del 'Severnaya Zeymla', a la inicial, unos 200.000 dólares, se suman no menos de 300.000 euros que adeuda al puerto en concepto de tasas de amarre más las correspondientes al remolcaje y practicaje. La ley contempla incluso su hundimiento, aunque no parece que se vaya a llegar a tal extremo. De 181 metros de eslora y 15.868 toneladas de arqueo, es un granelero moderno, casi nuevo, once años, y según fuentes consultadas por este periódico su valor de mercado oscilaría entre cinco y ocho millones de euros, por lo que venderlo a un precio que permitiese saldar sus deudas resultaría factible.

No es el único buque de Murmansk Shipping que se encuentra en una situación similar. El Zapolyarye', prácticamente gemelo, permanece retenido en Motril, cuya autoridad portuaria también ha iniciado el expediente de abandono de buque. El buque quedó fondeado en aguas próximas a Ceuta a finales de julio del año pasado y su tripulación tuvo que ser asistida por Cruz Roja, situación que no se ha dado en el Severnaya Zeymla'. Posteriormente fue remolcado al referido puerto granadino.