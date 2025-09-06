Los puertos analizan en Santander los planes de futuro

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, y otros directivos de la entidad han participado a lo largo de estos primeros días de septiembre en la Semana Portuaria celebrada en la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, para analizar las líneas de futuro en cuanto a innovación y sostenibilidad del sistema portuario español.