«Si un puesto de interino se alarga, el trabajador puede exigir ser indefinido»

Los Juzgados de Avilés acogieron ayer una de las actividades formativas organizadas por el Colegio de Abogados de Oviedo. Intervino José Luis Niño, exdecano de los Juzgados de Avilés y magistrado especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una ponencia titulada 'De Diego Porras I a Diego Porras II pasando por el Tribunal Supremo' que sirvió para analizar dudas entorno a los contratos temporales.

-¿Qué aporta De Diego Porras a la legislación que existe en torno a los contratos temporales?

-El caso de Diego Porras es un precedente muy importante en cuanto a la negativa de indemnizaciones al finalizar contratos de interinidad que nos sirve como ejemplo para que los abogados sepan como afrontar casos similares.

-¿Qué ocurrió?

-Se trata del caso de una trabajadora interina a la que se le terminó su contrato y lo impugnó. El Tribunal de Justicia de Madrid planteó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el hecho de que los contratos por interinidad no tengan indemnización a su finalización no es una circunstancia discriminatoria. En una primera sentencia el tribunal dice que sí hay discriminación. Lo que pasó es que tras otro recurso el mismo tribunal modifica su criterio y viene a decir que los contratos de interinidad son una situación diferente a la extinción objetiva y por lo tanto esta bien que no haya derecho a la indemnización, porque el puesto de trabajo prevalece, sin importar que haya dos o más personas que cubran ese mismo puesto a lo largo del tiempo.

-¿De qué tipo de indemnizaciones estaríamos hablando en este tipo de casos?

-Hasta este precedente, cuando se extinguían ese tipo de contratos se solía reconocer una indemnización similar a la de los contratos de obra, es decir, de veinte o doce días de salario por año de servicio, dependiendo del caso en concreto.

-¿Es frecuente que los abogados se enfrenten a este tipo de dudas al recibir clientes mal informados al respecto?

-Es algo común y en cierto modo entendible porque la primera sentencia 'De Diego Porras' es de 2016 y la segunda de 2018, un periodo de tiempo muy corto pero con cambios muy relevantes al respecto.

-Desde el punto de vista de los abogados, ¿cuáles pueden ser sus principales dudas?

-Los abogados pueden tener dudas cuando un trabajador se presenta en sus despachos con un contrato de interinidad y dudan respecto al derecho de indemnización. También pueden dudar si se puede convertir en un contrato indefinido.

-¿En qué casos puede ocurrir?

-Cuando el empleador no utiliza bien esa modalidad contractual se puede dar lugar a una indefinición laboral. Por ejemplo, en el caso de las administraciones públicas, si se extiende durante mucho tiempo y no se convocan las plazas a las que esa interinidad se refiere.

-¿Es un tipo de casos creciente?

-Mucho. Hay que tener en cuenta que en octubre de este año se hicieron más de dos millones de contratos y casi el 93% son temporales, de los cuales las interinidades suponen un 8%. La crisis ha potenciado la eliminación de empleos y de trabajo, lo que se ha proyectado directamente en la vida laboral y por nuestra parte genera ciertos problemas jurídicos nuevos.