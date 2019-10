El punto ganador de Santamarina Cristina Santamarina Cazador posa con alguna de sus creaciones. / MARIETA Esta tejedora avilesina, que vende sus diseños personalizados online, ha ganado el III Premio de Emprendimiento del Carné Joven C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 19 octubre 2019, 02:44

El III Premio de Emprendimiento del Carné Joven, concedido por el Instituto Asturiano de la Juventud, ha reconocido la iniciativa de la joven Cristina Santamarina Cazador que, a sus 25 años, vende ropa de bebé personalizada y tejida a mano por ella misma a través de internet. Su sueño sería abrir una tienda física, pero hasta entonces disfruta y lucha, a partes iguales, por triunfar con un negocio del que controla todo el proceso. Desde la compra del material y diseño a la promoción y venta, pasando por la confección.

Entusiasmada y sorprendida por el reconocimiento del Carné Joven, que le supone un ingreso de 1.500 euros, Cristina explica que la idea de montar Le Petit Popelin, como se llama su tienda online, surgió de un cúmulo de casualidades: material, dolor y paro. Su madre, que había regentado una mercería, acababa de fallecer y ella, que nunca había prestado atención a las prendas que tejía y confeccionaba su progenitora, encontró en aquellos instrumentos una herramienta para llevar mejor su duelo. Aprendió a tejer de manera autodidacta y de repente se dio cuenta «de que cada vez me quedaban mejor las cosas».

Formada en Protocolo, el único trabajo que le salía eran los días de actividades de los Premios Princesa de Asturias (ayer precisamente estaba en Oviedo), así que se planteó vender sus creaciones con el apoyo de su padre, que siempre la ha animado. «Vi que con el protocolo no tenía futuro y me vino a la cabeza la idea de montar una tienda online. El nombre y el logo, que también lo diseñé yo, los visualicé al momento», explica.

Con tan solo un año de vida, ya sabe lo que es la competencia desleal. Pedidos no le faltan, curiosamente la mayoría proceden de fuera de Asturias, pero todas esas personas que venden sus creaciones sin estar dadas de alta como autónomas le restan a ella, y a otros como ella, cuota de negocio. «Hay muchas marcas que venden sin haberse constituido como empresa y si ya es difícil emprender, más con esta situación», describe.

En cualquier caso, ella persevera y teje sin parar para satisfacer unos encargos que encabezan los peleles. «Es lo que más vendo. Además, cuando lo reciben es tan distinto a la foto... La calidad de la propia lana, que es exclusiva para los bebés, no tiene nada que ver con el punto industrial», explica. Su mayor recompensa es recibir una foto del bebé con su ropa, pero, aunque muchas veces no ocurre porque son menores y hay reticencia a enviar la citada imagen, sabe que sus creaciones gustan porque, «mucha gente, según lo recibe, me realiza otro pedido».

Para la nueva temporada, Cristina ha introducido el ganchillo. «Sin alejarse de lo clásico, la prenda queda más actualizada y moderna», afirma. Lo que no se plantea es tejer jerseys o chaquetas de adultos. «¡Uy, no, no! Las prendas llevan mucho trabajo. Ninguna se hace en una hora. Además, si ya al comprador le cuesta valorar el tiempo y la dedicación de una prenda infantil, no te van a pagar lo que cuesta una que exige más material y tiempo», concluye.