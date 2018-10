«Queda mucho contenido inédito de la Generación del 27 sin tocar» Samuel Diz, guitarrista que actúa en el Centro Niemeyer. / LVA Samuel Diz. Guitarrista El artista prepara un homenaje a García Lorca en el Niemeyer que representará este domingo en el ciclo Suena la Cúpula S. GONZÁLEZ AVILÉS. Miércoles, 3 octubre 2018, 01:31

El ciclo Suena la Cúpula del Centro Niemeyer regresará el domingo a las primeras décadas del siglo XX. En concreto recordará a la conocida como Generación del 27 y lo hará de la mano del guitarrista Samuel Diz, que ha centrado sus investigaciones musicales en esta época de auge artístico a todos los niveles. Para la actuación de este domingo, que comenzará a la una de la tarde, ha preparado un espectáculo que aúna piezas musicales de autores de esa generación con textos y referencias bibliográficas sobre los mismos. Todos tienen en común una cosa: estuvieron vinculados de una u otra manera con Federico García Lorca.

-Presenta un espectáculo musical sobre la Generación del 27, ¿por qué esa época?

-Es una etapa de nuestra historia, que aunque toma su nombre de la literatura, fue muy rica a todos los niveles. Es una época en la que el diálogo entre todas las artes era muy amplio. Desde el primer momento me propuse recuperar el repertorio de esa generación y es lo que mostraré al público en este concierto en el que se mezclarán las piezas con una contextualización bibliográfica.

-¿Qué le llevó a investigar a fondo los autores de esa etapa?

-Comencé siguiendo la estela de Jesús Bal y Gay. Le descubrí a él y vi cómo la guitarra era una pieza recurrente para esta generación de autores. Se puede ver en las obras cubistas, también en la obra literaria. Todos los compositores de esta época escribieron para la guitarra.

-¿Hay mucho material musical editado esos años?

-Hubo piezas que se editaron y fueron conocidas. Quizá Manuel de Falla es su mayor exponente pero queda mucho material inédito de la Generación del 27 sin tocar. Mediaron muchas razones para que esas piezas no llegaran a editarse o tocarse ante el público.

-Hace casi un siglo de que se escribieran esas partituras, ¿cómo ha sido el trabajo de investigación para recuperarlas?

-Es muy emocionante. Algunas aparecen de manera rápida y otras cuesta un poco más dar con ellas. Depende mucho de la gestión que se haya hecho de los archivos de los autores. Es un proceso de años que lleva detrás un trabajo más de investigación que musical. Por ejemplo, uno de los que fue sencillo recuperar es Salvador Bacarisse. Muchas de sus obras se guardaron y estaban en una fundación por lo que ha sido un legado fácil de trabajar.

-Dedica su disco y su espectáculo a Federico García Lorca.

-Sí. Repito es una época de mucho diálogo. He elegido a compositores que tuvieron un vínculo estrecho con Lorca para hacer un hilo musical con ellos y como resultado está el último disco que edité y el concierto de este fin de semana.

-¿Durante la investigación hubo algún autor que le sorprendiera?

-Muchos pero quizás puedo hablar de uno sobre el que estoy trabajando ahora de cara a mi próximo trabajo, que se centrará en la Guerra Civil y el exilio. Ahí entra Julián Orbón, un músico ligado a Avilés. Me parecen fascinantes sus historias. No hemos coexistido pero si he podido seguir algunos de sus pasos y me ha sorprendido.

-¿En qué consiste esa nueva línea de investigación?

-Estoy dando continuidad al espectáculo con el que estoy girando ahora. Se trata de saber qué ocurrió con la Generación del 27. Eso me ha llevado a la Guerra Civil y al exilio. De hecho muchos de los autores que interpretaré el domingo en Avilés acabaron fuera de España por diversos motivos. Algunos murieron en el exilio otros regresaron, pero ya es una investigación sociológica más que musical ese punto.

-¿Qué le parece la cúpula del Niemeyer como escenario?

-Me encanta tocar en escenario que no son los usuales. Suelo hacerlo en museos y salas. Es muy bonito y se adapta bien al diálogo que planteo.