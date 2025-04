«No queremos echar a los hortelanos, la situación sanitaria es la que fija las normas»

SHEYLA GONZÁLEZ avilés. Viernes, 3 de julio 2020, 01:04 Comenta Compartir

El mercado de los lunes, gestionado por la sociedad de La Plaza, es uno de los damnificados por el estado de alarma. Su vuelta a la normalidad no está siendo fácil con quejas entre los productores de la huerta. Hugo Martínez, gerente de La Plaza, repasa la situación y la normativa que les ha llevado a reubicar puestos.

-¿En qué situación se encuentra La Plaza tras el desconfinamiento?

-Lo que es el mercado de abastos está funcionando a plenitud y sin restricciones, salvo la de la mascarilla y el distanciamiento social. Ahora los problemas que estamos teniendo es por el funcionamiento del mercado ambulante y de productos del campo porque tienen unas restricciones que impiden que su día a día sea normal.

-No acaba de gustar la organización, especialmente a los puestos de productos del campo.

-La situación no es agradable para nadie. Hay que tener en cuenta que estamos ante una situación que no es común, que afecta a toda España y a todos los sectores de producción. Lo más importante es mantener la distancia de seguridad por temas sanitarios. Desde un principio se ha intentado, tanto para los ambulantes como para la venta de productos del campo, buscar una alternativa para que se pudieran poner a trabajar a la mayor brevedad posible. Hace dos meses tuvimos una primera reunión en el Ayuntamiento para que los puestos de productos del campo pudiesen empezar a trabajar de manera inmediata.

-¿Cuál es el problema de la ubicación?

-Todas las normas dan dos opciones, o bien restringir el número de vendedores o ampliar el espacio para que pueda haber distancia suficientes entre puestos y clientes. Cuando se reformó la plaza se aprobó la distribución de la plaza para los lunes, donde las señoras de la aldea se ubicaban en una zona de los soportales y los ambulantes se repartían el resto. No ha habido problemas hasta ahora que se ha dado esta situación ajena a nosotros que somos los gestores. Jamas hemos tenido intención ni de hacerles daño ni de echarles de la plaza, todo lo contrario, es la situación sanitaria la que fija las normas. La solución que había era buscar una nueva ubicación porque su zona no tiene espacio suficiente. Se propuso El Muelle, pero una vez que se comenzaron las obras no es posible, y además la normativa no ha sido más laxa si no que mantiene las distancias.

-Ellos afirman que sí guardan las distancias entre sí.

-Hay otra casuística que es que la ordenanza municipal establece que pueden hacer su trabajo sin una autorización previa, por lo que no hay un control sobre cuántas hay, el número varía según el día. Cuando son pocos puede que entren bajo los soportales, pero si vienen todos es imposible. La única manera de que puedan ejercer su trabajo es buscar otro espacio en el que todos puedan estar juntos. Se ha emitido un nuevo decreto que acondiciona toda la calle Rui Pérez para que puedan estar ahí. Hay que insistir que las decisiones se toman en base a un motivo sanitario, no queremos echarlos de ningún sitio.

-¿Han pensado en reubicar los puestos ambulantes?

-El mercado de los lunes lo conforman dos partes, los productos del campo y los ambulantes, que tienen el mismo derecho a trabajar. Por desgracia ellos lo tienen más complicado porque solo pueden venir una vez cada quince días. Es un sector más controlable porque ellos si tienen autorización previa. Reubicarles a ellos es muy complicado porque son 130 puestos muy grandes y no habría sitio. Se nos ha pedido ampliar el espacio dentro de la plaza a los hortelanos y reubicar a los ambulantes, eso no es razonable.

-El pasado lunes se vivió un momento tenso al instalarse los puestos de productos del a huerta sin permiso, ¿cree que se volverá a repetir?

-Yo creo que sí lo van a hacer. Les pido que tengan un poco de consciencia y lo eviten porque van a ocasionar una situación incómoda para todo el mundo y que encima están yendo contra la ley, porque hay un decreto que les obliga a instalarse en Rui Pérez por las actuales circunstancias sanitarias. Puede parecerles mejor o peor, pero las circunstancias son estas. Si, por ejemplo, el lunes bajasen todas y se colocasen, ya no es que estén yendo contra el decreto municipal es que incumplirían la normativa del Principado, no hablamos de tonterías. No podemos jugar con la salud de la gente, ni de ellas, ni del público.

-¿Estarán especialmente vigilantes con el cumplimiento de las normas?

-Claro. La normativa dice que los puestos de la huerta tienen 1,5 metros para establecerse, los que lo superan ya van en contra de la ordenanza. A partir del lunes eso también lo vamos a controlar. También se sabe que hay revendedores y eso también se vigilará, aunque somos conscientes de que es complicado.

-Se ha cancelado el Festival de la Cerveza, ¿en qué situación deja eso las cuentas de La Plaza?

-Las cuentas van a estar complicadas. La Cerveza es inviable este año por sus características. Cuando acabe el año veremos en qué condiciones estamos porque no sabemos cuándo acabarán tampoco las restricciones del mercado de los lunes. Es una incertidumbre en general.

-¿Han podido optar a ayudas?

-Hemos tenido que recurrir a un préstamo ICO para paliar los efectos de la crisis. Tenemos que hablar con el Ayuntamiento a ver qué tipo de ayudas podrían ponerse en marcha.

-Aunque no se haga el Festival de la Cerveza, ¿se plantea algún otro evento?

-Este año el tema de eventos lo veo complicado. Una cosa es una actividad cultural que pueda dinamizar una zona y otra buscar un evento que te pueda generar ingresos porque son siempre grandes y eso es imposible.