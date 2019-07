«Queremos hacer intercambios con centros artísticos de España» Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Promoción de Ciudad. / MARIETA Yolanda Alonso Concejala de Cultura y Promoción de Ciudad asegura que «en septiembre comenzaremos a hablar del proyecto para convertir el colegio de Valliniello en un espacio de ensayo musical» YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 11 julio 2019, 02:47

Yolanda Alonso inicia su cuarta legislatura en el Ayuntamiento. Trabajadora del Servicio Público de Empleo del Principado, después de años siendo la cara visible de la política social en Avilés, en este mandato se encargará del área de Cultura, del que ya fue responsable junto con Servicios Sociales en el mandato que acaba de finalizar, y por primera vez asume Festejos y Ferias y Mercados.

-Primera pregunta casi obligada. Conociendo su trayectoria, ¿le da pena dejar el área de Servicios Sociales?

-Me da pena porque han sido años muy intensos, escuchando las necesidades de la ciudad, con un equipo del que he aprendido mucho, pero sobre todo porque es un área que te hace crecer mucho como gestor público. Creo que es el área que más te acerca a la ciudadanía porque ahí está representado todo lo que tiene que ver con el proyecto de ciudad que tenemos, con las necesidades de las personas. Y no hablamos solo de las personas en situaciones de vulnerabilidad, también por ejemplo del envejecimiento. Creo que Avilés se puede sentir orgullosa de los Servicios Sociales que tiene y sus trabajadores.

-En los últimos cuatro años ya trabajó en Cultura, un área que quisieron reestructurar pero no lo consiguieron al no encontrar apoyos en el Pleno.

-Ese es un reto pendiente. En Cultura se hacen muchísimas cosas. Para el tamaño que tiene Avilés de ciudad tenemos una muy intensa programación, que luego no responde a la estructura que tenemos, tanto económicos como de personal. Pero es verdad que con pocos recursos se está haciendo mucho. A mí me gustaría trabajar por proyectos y hacer un plan estratégico, como ya hicimos en el área de Bienestar Social, porque esos es muy importante para la organización.

-Por primera vez Cultura tendrá un coordinador o coordinadora como personal de confianza, ¿por qué es necesaria esta figura?

-La estructura de personal va al Pleno de este mes para su aprobación. Tengo como objetivo darle coherencia a las responsabilidades que tengo dentro del área que tienen un hilo común y para desarrollar un planteamiento estratégico de funcionamiento hace falta esta figura. Es muy importante además que haga de red, de conexión de todas las áreas de programación que tenemos.

-Habla de un plan estratégico, ¿cuáles serían sus ejes?

-Están basadas en el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones. La descentralización es una. Ya hemos iniciado ese camino, pero queremos seguir ampliando la actividad en los barrios, algo que queremos hacer con las entidades que trabajan en la zona. Queremos llevar el cine a los barrios, ya queríamos hacerlo hace tiempo, pero la falta de personal hace que vayamos más despacio de lo que quisiéramos.

-Cultura ha tenido también en los últimos años proyectos europeos. ¿Seguirán ese camino?

-Sí. Es otras de nuestras líneas estratégicas. Seguir trabajando en redes tanto las nacionales, en ese sentido por ejemplo estamos en la Federación de Universidades Populares; como en proyectos europeos. Cultura tiene tres proyectos, el 4H, del que ya venimos hablando; el Womart para impulsar el trabajo femenino en el arte; y ahora nos han concedido otro Z Elements, que viene del primero, del diagnóstico que hicimos en ese que destaca que la generación 'Z' está muy alejada de la cultura tradicional. Nos cuesta llegar a los jóvenes por eso vamos a hacer un proyecto de cogeneración, donde van a participar artistas y jóvenes, que luego se convertirán en producto transmedia.

-La Factoría Cultural se ha convertido en los últimos años también en un espacio de referencia en esta materia con el resto más tradicionales como la propia Casa de Cultura. ¿Seguirá ese camino?

-La Factoría Cultural tiene mucha actividad y es un proyecto muy importante que nos ayuda a acceder también a proyectos europeos. Con ella establecemos redes europeas, pero también queremos comenzar a trabajar en establecer redes nacionales, con centros de creación artística y cultural nacionales. Creo que podemos establecer intercambios y sinergias con artistas de otros sitios. Tenemos además la ventaja de que podemos hacer residencias artísticas. En Avilés hay mucha gente que crea y nos falta dar ese salto de poner en contacto a nuestros artistas con otros centros de creación y abrirles otras oportunidades. También queremos intensificar los hermanamientos de la ciudad.

-El próximo año se cumple el centenario del Teatro Palacio Valdés. ¿Habrá una conmemoración especial?

-Sí. Es muy importante, porque no solo es el centenario de un edificio singular de la ciudad como es el teatro que nos da a Avilés un empaque diferente, sino que queremos aprovechar el centenario para hablar de la ciudad de los años veinte del siglo pasado, porque se produjeron muchos cambios que transformaron Avilés. Además va a haber una programación en el teatro acorde con ello que ya estamos trabajando, ya tenemos alguna cosa cerrada. En esto también me gustaría tener la complicidad de la ciudad como hemos tenido en la conmemoración de Pedro Menéndez, porque al final es una celebración de lo que es la ciudad y nuestra historia.

Hermanamiento de cine

-Hablando del quinto centenario del nacimiento de Pedro Menéndez, ¿habrá nuevos actos?

-Además de lo programado, hemos pensado en prolongar la exposición para que más colegios puedan verla porque no todos han podido pasar en estos meses. Además preparamos un acto muy especial con la ciudad de San Agustín de La Florida. Ellos han iniciado un festival de cine hispano que se hermanará con nuestro Accion Film Festival para seguir creciendo y enriquecerse ambos.

-¿Piensa en cambiar alguna línea de la programación?

-No. Nuestro objetivo es intentar mantener una programación de calidad como la que estamos teniendo. A mí me parece que la actividad cultural no es para nada una cosa menor, todo lo contrario, es muy necesaria en nuestra formación como ciudadanos. Por eso otra de las líneas estratégicas es seguir apostando por hacer actividades culturales accesibles. En ese sentido hemos intensificado y vamos a seguir haciéndolo mucho el trabajo con los centros educativos, por ejemplo, con Aulas a Escena, las Jornadas de Teatro Escolar, acercar a los escolares a la música y también el patrimonio a través del PAMUA , pero también a través de la cultura 'normalizar' el ocio de las personas con discapacidad o colectivos vulnerables. Además, la próxima obra que vamos a hacer en el Teatro Palacio Valdés para mejorar el sonido vamos a instalar el bucle magnético que permitirá disfrutar del teatro a personas con déficit auditivo.

-En el programa electoral del PSOE se incluye la creación de un centro de ensayo para grupos musicales de Avilés en el antiguo colegio de Valliniello. ¿Cuándo comenzarán a desarrollarlo?

-Al finalizar el verano nos sentaremos con los grupos y la asociación Valliniello Sound City que aúna bandas locales. Los conciertos en pequeños formatos de la Factoría Sound nos han hecho acercarnos a grupos locales que antes solo tocaban en bares y una de las necesidades que me trasladaban es contar con un espacio no solo para ensayo sino un espacio para hacer algún tipo de festival y conciertos. La música va a seguir siendo una de las líneas estratégicas de este mandato. Tratamos de programar para todos, aunque la Factoría Sound sigue siendo como mi ojito derecho y se ha convertido en una cita en la que tenemos un público muy fiel.

-¿Continuará la relación con el Niemeyer para programar conjuntamente teatro?

-Es un lujo tener en la ciudad un centro cultural como el Niemeyer y en los últimos años ha sido un acierto la programación de exposiciones, pero además tenemos algo en común que es una joya de la ciudad que es la programación del teatro que seguiremos haciendo. Es algo insólito que en una ciudad como esta, mediana, dos instituciones diferentes nos sentemos y hagamos una programación con criterios públicos conjunta.

-Una sentencia dice que la comisión de servicios del director del Conservatorio está agotada. ¿Qué van a hacer?

-Vamos por partes. Todo el mundo recuerda que hemos tenido una sentencia hace años que nos dijo cómo teníamos que nombrar director y que tiene que ser funcionario de carrera. Para cumplir con esa sentencia hemos ido resolviendo y como no tenemos profesores funcionarios lo hemos traído de otra administración en comisión de servicios para seguir prestando el servicio. Tenerlo más años es una irregularidad, no una ilegalidad. Tenemos más trabajadores en comisión de servicios en el Ayuntamiento, pero no se ha ido al juzgado. Si convocara esa plaza tengo que convocar todas las vacantes y son todas las del Conservatorio menos dos, con lo que perderíamos calidad en el Conservatorio porque tenemos profesores que son un lujo. Y en estos últimos años se ha convertido en un motor cultural gracias al trabajo del director. ¿Qué queremos, un Conservatorio mediocre o el que tenemos de excelencia educativa? Queremos hacer las cosas bien, pero poner en orden de un plumazo todo esto teniendo en cuenta de donde se viene es complicado. Me sentaré con los profesores y lo hablaré.