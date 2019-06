«Queremos llegar a pactos con el PSOE» Tania González, en los soportales de la plaza de El Carbayedo. / OMAR ANTUÑA Tania González Peñas | Portavoz de Cambia Avilés y secretaria local de Podemos «Somos algo escépticos, pero esperamos un cambio y que se incline por alcanzar acuerdos progresistas con las fuerzas del cambio» J. F. GALÁN AVILÉS. Domingo, 30 junio 2019, 02:07

Licenciada en Ciencias Políticas por la Complutense, Tania González Peñas (Avilés, 1982) fue compañera de clase de Íñigo Errejón, alumna de Juan Carlos Monedero y miembro de la asociación estudiantil Contrapoder, embrión de Podemos. Ha formado parte del Consejo Ciudadano Estatal de la Formación Morada y es su actual secretaria general en Avilés. Tras cinco años como diputada en el Parlamento Europeo se estrena como portavoz de Cambia Avilés, la primera fuerza política de la oposición, con cinco diputados, la mitad que el PSOE y uno más que PP y Ciudadanos. Vox, con dos, completa la corporación.

-¿Cómo valora los resultados electorales de Cambia Avilés?

-Obviamente no han sido buenos. Influyó mucho la dinámica estatal, una especie de voto útil al PSOE por temor a la extrema derecha, a Vox, pero en este contexto los resultados de Cambia Avilés han sido positivos. Sacamos mil votos más que los que obtuvo en el municipio Unidas Podemos en las europeas.

-¿En qué han fallado?

-Después del verano convocaremos una asamblea para analizar las cosas con la perspectiva que solo el tiempo ofrece. Pero queremos mirar hacia adelante. A fin de cuentas somos la segunda fuerza política de Avilés y tenemos cuatro años para trabajar, arraigarnos en la sociedad y demostrar que tenemos un proyecto de ciudad viable, el único que ofrece una alternativa de futuro.

-¿Ve posible alcanzar acuerdos con el PSOE?

-Es nuestra intención. Vamos a hacer todo lo posible para convencer al resto de fuerzas que nuestras propuestas tienen que salir adelante.

-¿Cuáles son las principales?

-Algunas ya están sobre la mesa, como ampliar la gratuidad de las escuelas de cero a tres años a familias con ingresos inferiores a dos veces y media el salario mínimo, como sucede en el resto de Asturias, impulsar planes de empleo, recuperar servicios públicos y establecer una fiscalidad progresiva. Creemos que son medidas de sentido común.

-Usted siempre ha sido muy crítica con la labor de la alcaldesa.

-Tenemos ante nosotros una nueva etapa y queremos sentar las bases para llegar a acuerdos con el PSOE. Es nuestra voluntad, pero somos un poco escépticos. En estos cuatro años el PSOE ha estado instalado en el inmovilismo y ha llegado sistemáticamente a acuerdos con las fuerzas conservadores. Esperamos que haya un cambio y que a partir de ahora se incline por alcanzar acuerdos progresistas con las fuerzas del cambio.

-¿Traza alguna línea roja?

-No. Hay que trabajar sobre propuestas concretas, sobre cuestiones que van a marcar el futuro de la ciudad.

-En temas de tanto calado como la Ronda Norte el desacuerdo es absoluto.

-El PSOE apoya una alternativa más contaminante que genera nuevas barreras. Nosotros pensamos que hay que aprovechar el soterramiento ferroviario para soterrar también la carretera de acceso al puerto y crear un gran bulevar, y vamos a seguir defendiendo esta posición.

-El PSOE sostiene que reiniciar el proyecto acarrearía un nuevo retraso.

-Llevamos muchos años de espera, y es preferible esperar un poco más y tomar la solución correcta.

-Las negociaciones previas a la investidura de Monteserín no han fructificado.

-En realidad no nos hemos sentado a hablar de política, como era nuestra intención. Planteamos cuatro propuestas y no recibimos respuesta, salvo que entendamos como tal unas declaraciones en prensa del secretario de organización del PSOE. Creemos que no es de recibo.

-¿Cuáles son, a su juicio, las prioridades de Avilés?

-El empleo y la industria. En el primer apartado el PSOE no puede renunciar a algo tan básico como los planes de empleo. En cuanto a la industria, asistimos a un proceso de desmantelación y el gobierno local no puede quedarse a esperar a ver lo que pasa. Tiene que actuar, buscar nuevas empresas que quieran instalarse en el suelo que va a dejar libre baterías y afronten una transición energética sostenible hacia una industria más verde a la vez que creen empleo. Cuando hablamos de ciudad verde nos referimos a mejorar el transporte público, ampliar la peatonalización, potenciar el ocio saludable y recuperar la mirada al mar. Avilés se está apagando y es fundamental volver a darle vida a través de la cultura. Tenemos grandes infraestructuras, pero están desaprovechadas.

-¿Hacia dónde se van a dirigir sus primeras propuestas?

-En el Pleno de julio vamos a presentar una moción para apoyar las movilizaciones de los trabajadores de Konecta, que están siendo atacados. Hay catorce nuevos despidos.

-La Corporación ha aprobado diez liberaciones más una a medias. ¿Cuál es su opinión?

-Aunque el reparto de los recursos ha sido proporcional al peso político de cada grupo, lamentamos que la alcaldesa no se haya bajado el sueldo. Es la segunda de Asturias que más cobra.

-Asegura que su liberación será rotatoria. ¿Piensa compaginar su labor en el Ayuntamiento con alguna actividad laboral?

-Quiero volver a mi profesión, a la enseñanza. Creo que un político no debe distanciarse de la vida real. Es cuestión de higiene. Nosotros venimos a ocupar cargos de forma transitoria y no entendemos que alguien, como es el caso de la alcaldesa, lleve décadas viviendo de la política. Por eso quiero volver a mi trabajo.

-¿Qué le parece la estructura del nuevo gobierno?

-En realidad es bastante similar a la anterior. Lo único, no vemos mucho sentido a la unión de Urbanismo y Promoción Económica en una única concejalía. Pero lo verdaderamente importante es desarrollar proyectos innovadores que abran un nuevo futuro a la ciudad. Para eso hay que tener un plan, y el PSOE ha demostrado que no lo tiene.

-A nivel regional y nacional Unidas Podemos ha retrocedido. ¿A qué lo atribuye?

-En el caso de Asturias, aun siendo malos hemos conseguidos los mejores resultados a nivel estatal. Y a nivel nacional pese a ese voto útil hacia el PSOE por miedo a la extrema derecha la realidad es que nuestro país a votado progreso, no involución. Los que nos toca a Unidas Podemos es demostrar que tenemos un proyecto viable para Avilés, para Asturias y para el Estado, y vamos a trabajar para generar la confianza que nos ha faltado.

-Da la impresión de que en Podemos cuecen habas.

-Todos los partidos tienen tensiones internas. EL PSOE ha pasado por un desierto, y Ciudadanos lo está sufriendo ahora. No saben en qué punto de la derecha se quieren ubicar. Lo que sucede es que en nuestra formación los debates son públicos y transparentes. Eso es muy sano, aunque nos pase factura. Luego hay cuestiones puntuales, como el caso de Íñigo Errejón. Considero que no permitirle representar a Podemos en Más Madrid ha sido un error, como demuestran los resultados.

-¿Vislumbra un acuerdo a nivel nacional con el PSOE?

-Yo espero y deseo que sí. Nadie está pidiendo nada desproporcionado. Ese acuerdo tiene que llegar para que sigan saliendo adelante medidas como la subida del salario mínimo, una iniciativa de Unidas Podemos. Eso es lo verdaderamente importante.