«Queremos lograr una ciudad viva y dinámica», asegura la candidata popular De la Torre y Esther Llamazares, ayer en la sede. / MARIETA «Debemos lograr dinamizar Avilés, pero no puede depender todo del Ayuntamiento», afirma su candidata a la alcaldía, Esther Llamazares FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 19 marzo 2019, 02:53

La reunión que la junta local del Partido Popular celebra antes de cada Pleno municipal sirvió ayer para que la formación iniciase la recta final del programa electoral que presentará ante los avilesinos el próximo mes de mayo. «Queremos lograr una ciudad viva, atractiva y dinámica; donde se potencie el sector de servicios junto con la actividad industrial», apuntó Esther Llamazares, candidata a la alcaldía y secretaria general de la junta local.

De manera paralela, se va perfilando la lista municipal, aunque «de momento no hay nombres. Sabemos que Carlos Rodríguez de la Torre no continuará y lo más normal es que Reyes Hurlé tampoco lo haga por sus obligaciones en la secretaría general de Nuevas Generaciones de España, pero no hay nada decidido», comentó ayer Esther Llamazares.

De momento, el calendario no apura mucho a los populares ya que, hasta el próximo 2 de abril, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de las elecciones municipales del 26 de mayo no se sabrán con exactitud los plazos. En principio, la presentación de candidaturas debería comenzar el 17 de abril para terminar el 22, con lo que aún disponen de un mes para definir el grupo de 24 personas que deberá acompañar a Esther Llamazares en la candidatura del Partido Popular.

«Aún no hemos abordado la candidatura municipal», asegura Llamazares

Así las cosas, aunque ya ha terminado la fase de entrevistas a los militantes interesados en incorporarse a la lista, la prioridad de los populares pasa por elaborar su programa. Llamazares también recordó que la cita electoral de abril requiere esfuerzos organizativos y deja en un segundo plano la lista de la candidatura municipal.

«Actualmente, trabajamos en nuestro modelo de ciudad, donde, sin renunciar a la actividad industrial que tiene, tenemos que reforzar el sector servicios y trabajar para captar todo tipo de empresas», aseguró Llamazares. La secretaria general del Partido Popular recordó que la junta local «ya lleva tiempo trabajando en el programa electoral, ahora mismo estamos en la recta final, definiendo las ideas que queremos presentar».

La aspirante a la Alcaldía señaló la necesidad de una actuación clara para apoyar al sector comercial «que sufre muchas dificultades y al que se le debe ayudar con medidas como facilitares el uso de la calles del centro».

Llamazares subrayó que «no se trata sólo de invertir económicamente; debemos dialogar con los agentes sociales y económicos pues hay medidas para dinamizar la ciudad que se pueden aplicar sin un coste para la administración local. A veces es necesario facilitar la iniciativa».

Problema demográfico

Esther Llamazares también apuntó que una buena parte de las medidas que planteará el Partido Popular se relacionan con «el grave problema demográfico de la ciudad, con una importante pérdida de población. De las tres grandes ciudades asturianas somos la que perdemos población, en favor de Castrillón, pero también de Gijón o de Oviedo».

Además de introducir medidas contra esa tendencia, Llamazares apuntó que se introducirán medidas para atender el envejecimiento de la ciudad. «Es una realidad que no se puede negar y necesitamos adaptar los servicios a las necesidades de las personas mayores», comentó.

Llamazares también avanzó que su formación dedicará una especial atención a la inmigración, la población que se ha incorporado a la ciudad en los últimos años y que representan un importante potencial para el desarrollo de la ciudad. «Las ciudades cambian y no podemos mantener la estructura de los servicios y la organización del ayuntamiento igual, sin modificarla. Queremos trabajar con todos los agentes sociales y económicos, porque los problemas y retos que afronta Avilés no se abordarán sólo desde el Ayuntamiento, ni se resolverán sólo con los recursos municipales. Existen cosas que pueden beneficiar a la ciudad sólo con facilitar los permisos».

Esther Llamazares avanzó que el objetivo de la junta local del Partido Popular es poder presentar el programa electoral a mediados de abril. «Ya tenemos mucho elaborado y sólo nos queda concretar», aseguró Llamazares.