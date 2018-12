«Queremos que el público interactúe y nos diga qué le gusta» Alana Sinkey, en una imagen promocional. / LVA La banda madrileña llega hoy al Niemeyer con el objetivo de dar lo mejor de su música negra y «hacer cómplice al público» de su nueva 'Rebeldía' Alana Sinkey Cantante de Cosmosoul EVA FANJUL AVILÉS. Viernes, 7 diciembre 2018, 05:15

Alana Sinkey es la voz de Cosmosul, la banda madrileña que, tras una década de vida, se ha convertido en referente de la música negra en España y ha obtenido el reconocimiento internacional. Su brillante calidad musical, la riqueza multicultural que aportan sus cinco componentes, su mensaje comprometido y la fuerza de sus directos, son las claves de este éxito. Hoy, a las 20.30 horas, Cosmosul tocará en la Sala Club del Niemeyer, donde presentará el primer tema de su nuevo proyecto 'Rebeldía'.

-Vienen por primera vez a Avilés. ¿Qué van a ofrecer al público del Niemeyer?

-Sí, es la primera vez que estamos en Avilés. Estamos cerrando un ciclo y en este concierto vamos a compartir con el público un nuevo single que se llama 'Rebeldía' y que da paso a un nuevo etapa con composiciones.

-¿Cómo es esta nueva etapa?

-En etapas anteriores nos centrábamos en plasmar todas las influencias en nuestras canciones. en el primer disco, 'Sunrise', se caracteriza más por el soul, el funky. En el segundo álbum, 'Terra', volcamos más nuestras identidades e hicimos músicas del mundo, una música mucho más orgánica y africana. El último disco, 'Walk', tiene más blues y música electrónica. Todos esos discos recogen nuestra identidad ecléctica. En la nueva aventura nos hemos querido liberar de todas esas cosas que hacíamos antes y reivindicar nuestro derecho a ser diferentes, a no encasillarnos en una identidad cerrada.

-¿Y de qué modo se plantean llevarlo a cabo?

-Para empezar vamos a comunicarnos en castellano, algo que no habíamos hecho hasta ahora. Estamos en plena fase creativa, componiendo nuevos temas, experimentando nuevas cosas. Vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. En vez de grabar primero álbum y luego mostrarlo al público, lo que vamos a hacer con el nuevo proyecto es ir mostrando cada nueva canción en los conciertos, hacer que el público interactúe y componer el álbum con las canciones que más les gusten.

-¿De ahí el nombre de 'Rebeldía'?

-Sí, la letra habla de romper ataduras, de acabar con lo prejuicios, con los miedos que nos bloquean y reivindicar nuestros derechos como persona. Por ejemplo, el de la maternidad, yo tengo un bebé de cuatro meses, y he comprobado que es tema tabú entre los músicos, por eso queremos decir que no tenemos que prescindir de cierta naturalidad a la hora de hacer lo que tenemos que hacer y apoyar a las mujeres para que no dejen de reivindicar sus derechos.

-¿Cómo lleva el tema de la conciliación familiar estando de gira?

-Pues bien, estoy enamorada de mi niño y no lo suelto para nada, lo llevo a todos lados. Ser padres y músicos no es ningún drama, tan solo adaptamos un poco la vida a la nueva situación. Pero, por ejemplo, a mi pareja lo han despedido por ser padre, así están las cosas. Por eso queremos rebelarnos y reivindicar este derecho natural y dar fuerza a las personas que están luchan do contra estas limitaciones.