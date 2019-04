«No me quería jubilar sin dar un premio grande» María Ángeles Valdés Tamargo señala uno de los carteles con el premio. / Naval El boleto de la Primitiva agraciado con un millón de euros en Muros de Nalón fue sellado por un particular, cuya identidad será secreta FERNANDO DEL BUSTO Avilés Domingo, 28 abril 2019, 14:08

«No me quería jubilar sin dar un premio grande«. Es la hora de vermú y María Antonia Tamargo no oculta su alegría detrás del bar Copabacana, un clásico de la hostelería que, desde la plaza del Marqués de Muros, lleva más de medio siglo atendiendo a los parroquianos. «Sellamos la Primitiva desde que comenzó. Hemos tenido premios de varios millones de pesetas, diez o quince; pero es la primera vez que damos un millón de euros», aseguraba Tamargo. Ayer sábado, el sorteo de la Primitiva sonreía a Muros ya que el sorteo Joker la Primitiva premiaba un boleto con un millón de euros

La hostelera conoce la identidad del agraciado, pero no quiso revelar ningún dato. «Es secreto profesional. Cuando venga, lo miraré, él me mirará y sabremos el premio, pero no puedo decir nada más. Me alegra que el dinero haya quedado en la zona».

El Copabacana es un negocio familiar, con el encanto de las barras que suman décadas y donde la incorporación de las máquinas expendedoras de boletos de Loterías y Apuestas del Estado refleja el paso del tiempo. «Aún me quedan cinco años para jubilarme. Ya he dado un premio gordo, pero aún tengo que dar más», avanza María Antonia Tamargo invitado a todos los clientes a sellar sus boletos en Muros.