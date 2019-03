«Todos los que quieran trabajar tendrán sitio en la candidatura» Esther Llamazares, ayer antes de la entrevista. / MARIETA «Tenemos un equipazo en la junta local y ahora toca definir la candidatura. Yo aporto toda mi experiencia personal y profesional» Esther Llamazares. Candidata del PP FERNANDO DEL BUSTO FDELBUSTO@LAVOZDEAVILES.ES Viernes, 1 marzo 2019, 07:05

Si algo no asusta a Esther Llamazares (Oviedo, 1970) es el trabajo. En su rutina que diariamente empieza a las cinco y media de la mañana ha incluido un buen rato de dedicación al Partido Popular con la intención de recuperar la alcaldía, algo que no sucede desde 1995.

-Conocemos su actividad política cuando se incorpora a la gestora. ¿Qué compromiso tenía antes?

-En ese momento fue cuando me incorporé al partido. Siempre he estado interesada en la política y siguiendo los temas, pero no militaba. Conocía a Pedro de Rueda de anteriores proyectos profesionales y ya me había invitado a sumarme.

-¿Cómo le convenció?

-Pedro siempre consideró que era muy reivindicativa. Mi vida siempre es la lucha personal de todo el mundo y siempre he intentado mejorar en todo. Pedro me dijo que se necesitaba a personas como yo. No lo tenía nada claro. El momento clave fue cuando me planteó que si consideraba que se tenían que cambiar muchas cosas, este era el momento de hacerlo. El que algo quiere, tiene que arriesgar. Y me incorporé a la gestora.

-¿Pensaba en la candidatura?

-Para nada. Llegué de la mano de Pedro y de Carlos Rodríguez de la Torre. Carlos me pareció en su momento un excelente candidato y yo me incorporaba a un equipo para sumar y aportar mi trabajo e ideas.

-¿Qué le lleva a cambiar?

-Una vez que estás dentro y se ve que se pueden hacer muchas cosas, cuando compruebas que puedes cambiar tu ciudad. Hicimos un equipo de trabajo muy bueno, con gente muy profesional. En un momento dado se necesita un candidato. Ellos apostaron por mí, pero no es que yo sea la más importante. Lo importante es el equipo. Me sentí muy apoyada por ellos y decidí dar el paso.

-¿La crisis interna del PP en Asturias puede ser un hándicap?

-Hay que vivirlo en un contexto de normalidad. Cuando se producen cambios se generan cosas que son ciertas y otras no tanto. Nosotros estamos en Avilés y sabemos nuestra competencia. Como junta local nos sentimos apoyados por la dirección regional y no vamos a meternos en campos que no son de nuestra competencia. Todos tenemos claro que Mercedes Fernández ha sido y es una excelente presidenta del Partido Popular. Ahora cambia el escenario y hay una candidata que se incorpora. Nosotros defenderemos el trabajo de Mercedes Fernández y también vamos a apoyar a Tere Mallada para que sea la presidenta del Principado.

-¿Qué retos debe aportar Avilés los próximos cuatro años?

-Existen muchos temas que se interrelacionan, pero el fundamental es las empresas y el empleo. No podemos fiar todo a la legislación nacional. Se debe generar empleo de calidad, tanto en la industria como en las pymes y los servicios.

-¿Por ejemplo?

-El turismo. Es cierto que Avilés es una ciudad industrial y debemos mantener la industria, pero también tiene un potencial turístico que no se termina de explotar.

-¿Le preocupa la demografía?

-Nos debería preocupar a todos. En la natalidad es difícil influir desde el Ayuntamiento, pero sí debe tomar medidas para que la ciudad sea atractiva para las personas que trabajan aquí pero viven fuera. Avilés tiene una serie de bondades que no mantienen a la gente en ella. Hay muchos recursos para atraer a la gente joven que no busca vivir aquí, como puede ser la Escuela del Deporte.

-¿Qué piensa del área metropolitana?

-Siempre pienso que se debe colaborar, incluso en el ámbito comarcal, pero no se ha acometido con el planteamiento correcto. Se falla en la ejecución. Hay mucho que hablar y entra el partido a nivel regional. Se debe plantear de manera que sea bueno para todos y malo para nadie, pero se plantea de una manera que perjudica a muchas áreas de Asturias. Hay que trabajar mucho ahí, como también en la mancomunidad, que no está funcionando como debiera.

-¿Por qué lo dice?

-Su objetivo es la promoción turística y no lo estamos haciendo correctamente.

-¿Qué le parece Avilés Enseña?

-Nosotros votamos a favor porque es bueno para Avilés. Es muy interesante, tiene recorrido porque puede beneficiar a las empresas locales.

-Hablemos de la candidatura, ¿cuenta con Ana Bretón?

-Todo esto aún es muy reciente y no hemos hablado nada. La junta local es muy amplia, con gente muy dispuesta a trabajar. Y todos los que quieran trabajar tendrán sitio. No hay ningún nombramiento ni ningún descarte. No tengo ningún cuchillo contra nadie. Tenemos un equipazo y ahora hay que definir la candidatura.

-En el último congreso local, llamó la atención la amplia representación de población inmigrante en sus afiliados. ¿Se incorporarán a la lista?

-Lo vamos a intentar. La candidatura debe tener a todo tipo de personas que representen Avilés. Aún no sabemos cómo, pero deberán estar y trasladar sus inquietudes. Nosotros queremos buscar el beneficio de toda la ciudadanía.

-Elogia a su equipo, pero ¿cual es el toque personal de Esther Llamazares a la candidatura?

-Soy una persona de personas, siempre intento estar cerca y empatizar con las personas; aporto mi experiencia personal y profesional porque cuando empiezo un proyecto o voy o no voy. Cuando alguien habla de los problemas de un empresario, sé lo que es abrir el primer día y luchar todo el mes para pagar los seguros sociales y las nóminas.