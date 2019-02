«Quieren vivir solos en el edificio, menos mal que los vecinos se han movido» La vecina denunciada, ayer a su salida de los Juzgados de Avilés tras un nuevo juicio. / MARIETA La acusación pide una nueva orden de alejamiento para la vecina conflictiva de la calle Hermanos Soria C. DEL RÍO Jueves, 7 febrero 2019, 03:27

M. I. M. I., la vecina conflictiva en el número 5 de la calle Hermanos Soria, negó ayer haber proferido amenaza o insulto alguno contra sus vecinos del piso superior. Aseguró que el 8 de noviembre de 2018, cuando habrían ocurrido los hechos denunciados por su vecino, ella se encontraba en el centro comercial El Atrio, «como todas las tardes», y justificó las luces encendidas de su casa por los animales. «Nunca apago la luz cuando me marcho», afirmó. Su abogado, José Carlos Botas, solicitó su libre absolución por una denuncia de amenazas leves que, en su opinión, «no son amenazas, sino insultos, que quedaron despenalizados en el año 2015».

M. I. M. I. compareció ayer en el Juzgado de Primera Instancia Número 4, no así su hijo. Ella disculpó su ausencia por enfermedad, una «indisposición repentina», según argumentó cuando la magistrada le exigió un justificante médico en el momento y no más tarde, como ella tenía previsto hacer. Cabe recordar que él será detenido en cuanto la Policía Nacional logre dar con su paradero por el quebrantamiento de una orden de alejamiento, una medida cautelar decretada el viernes 25 de enero que fue ignorada el pasado lunes 4. La Policía Nacional dio el alto a su madre cuando salía del garaje con el coche, pero no había ni rastro de él, al que los vecinos también habían visto. Por este quebrantamiento fueron condenados a 1.488 euros de multa tras un juicio rápido celebrado el martes.

La defensa pide distinguir entre amenazas e insultos, despenalizados en 2015

En la vista oral de ayer, el vecino denunciante, F. M. se reafirmó en su versión de los hechos. Recordó que habían tenido que dejar el piso de su propiedad a pesar de ser las víctimas por lo «insostenible» de la situación y aseguró que solo regresan esporádicamente a recoger enseres. Eso fue lo que habría ocurrido el pasado 8 de noviembre. «Tan pronto entramos en casa, no había pasado ni un minutos, empezamos a escuchar ruidos y después gritos. (...) Se oían como risas», declaró, en calidad de testigo, su mujer. Lo peor fueron las palabras que la vecina conflictiva habría proferido: 'Hijos de puta, ya estáis otra vez con el hijo de puta de vuestro hijo. Me cago en vuestra puta madre. No os va quedar claro hijos de puta que ese niño no va a poder volver a dormir en esa casa'», relató.

F. M. y su mujer, que habían acudido al domicilio en compañía de su hijo de tres años, llamaron «inmediatamente» a la Policía Nacional, que no obtuvo respuesta al llamar en la casa de estos vecinos. El denunciante y su mujer reiteraron que estaban en el domicilio porque había luz «y se veían sombras», algo que también habrían podido constatar los agentes. Interrogada por la defensa de la acusada y en relación con lo testificado en un juicio anterior, aclaró que «ella de tú a tú nunca se ha dirigido a nosotros. Nos ha grabado, nos provoca y nos siguen por la calle».

El abogado del denunciante, Antonio Urrutia, solicita una multa de tres meses, a razón de seis euros al día y una orden de alejamiento de quinientos metros durante seis meses. «El objetivo de esta mujer y su hijo es vivir solos en ese edificio. Menos mal que ahora los vecinos se han movido», reflexionó tras presentar informes médicos en los que se acredita la situación de estrés que sufre la pareja de su representado, que se encuentra de baja, y el hijo de ambos, que recibe atención médica en Salud Mental. Asimismo, negó que su cliente tuviera relaciones de parentesco con otros vecinos o con el anterior propietario del inmueble. «Si fueran familia, mi representado tendría muy fácil irse de esa vivienda. En el 5º izquierda no quiere vivir nadie», subrayó.