«Quiero darle voz a las 'kellys', mujeres que son invisibles» Georgina Cisquella posa con el cartel de su documental frente a la Casa de Cultura de Avilés. / MARIETA La periodista Georgina Cisquella presenta en Avilés su documental, 'Hotel Explotación', sobre la lucha de las camareras de piso ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 17 octubre 2019, 01:02

La veterana periodista y directora, Georgina Cisquella, presentó ayer en la Casa de Cultura su documental 'Hotel Explotación', un trabajo que visibiliza el problema de las 'kellys', un movimiento de mujeres que nació en Barcelona en 2016 con el objetivo de denunciar la explotación laboral de las camareras de piso en hoteles de toda España. Cisquella registró durante dos años su lucha a través de las historias personales de varias de estas luchadoras. Presentó su trabajo en Avilés junto al colectivo de Kellys de Asturias en el marco del Día internacional de erradicación de la pobreza, que se celebra hoy.

-¿Hay algo de ficción en el trabajo o se trata de un documental basado en historias reales?

-Lo definiría como un documental activista. Lo grabé durante dos años y nació sin estar del todo planeado o planificado. Conocí de casualidad la historia de estas mujeres y les planteé seguirla y conocerlas en profundidad. Creo que, sobre todo, traté de conocer como un grupo de mujeres dispersas se llegan a poner de acuerdo para hacer una asociación que las haga visibles. Intenté darle voz a esas mujeres invisibles y lo defino como activista en el sentido de que valora su capacidad de organización y de lucha. Quiero que sirva como herramienta de debate social sobre la precariedad laboral femenina en general y la suya en particular.

-¿Le resultó difícil acceder a ellas y que se prestasen a participar?

-Contacté con las mujeres de Barcelona primero y las fui conociendo poco a poco, para que ellas se diesen cuenta de que me interesaba su lucha y entendiesen que es lo quería hacer. No ha sido fácil porque tienes que acabar entrando en sus vidas, pero desde el principio tuve claro que era un documental sobre el movimiento, no sobre ellas como protagonistas individuales. Es cierto que al principio algunas tenían miedo a salir y a posibles represalias, pero en dos años han ido evolucionando y se han dado cuenta de que es también su película y que pueden utilizarla para su causa.

-¿El documental ha servido para cambiar las cosas?

-Ha habido avances, pero es una causa complicada. Sobre todo ha servido para visibilizar a estas mujeres, para que la gente entienda como se las explota con cargas de trabajo enormes y sueldos ridículos. Este documental, junto a la cobertura que han dado los medios de comunicación, al menos han servido para que las 'kellys' entren a formar parte de la agenda política. Fue la reforma laboral del año 2012 la que más les perjudicó, entonces los hoteles empezaron a externalizar sus servicios y a quitarles derechos. La gente también tiene su parte de responsabilidad como clientes. Debemos valorar su trabajo, preguntar por sus condiciones en los hoteles a los que vayamos y denunciar posibles explotaciones.