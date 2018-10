Quince minutos por aceras intransitables Llarina González, Carmen Conde, Xune Elipe y David Salcines muestran la estrechez de la acera. / MARIETA Los concejales de Somos y de Izquierda Unida critican al PSOE por «no tener un plan que garantice la accesibilidad a la Escuela de Arte» YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 11 octubre 2018, 01:31

Llegar caminando a la nueva sede de la Escuela de Arte en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) no es fácil. Los concejales de Somos y de Izquierda Unida hicieron ayer el recorrido a pie para comprobar todos los problemas que se van a encontrar los estudiantes de la especialidad de Restauración a partir de febrero, cuando se trasladen del edificio que actualmente ocupan en Valliniello.

Saliendo de la plaza de España son aproximadamente quince minutos de paseo, que cuando se llega al Puente Azud comienza a complicarse. «Es increíble que a cinco meses de la apertura y después de una década de retraso no haya algo tan básico como una acera que permita acceder al centro, cuando se proyecta un edificio siempre se proyectan también los accesos, menos aquí», apuntaba Llarina González (IU). Y añadía que «una parte del recorrido no tiene acera, hay que ir por la carretera entre el intenso tráfico que hay en la zona, lo cual no es seguro, pero en donde la hay es estrecha, dos personas no pueden caminar juntas». Para la portavoz de Izquierda Unida, «esto es una muestra más de la falta de interés del Gobierno del Principado por la Escuela de Arte y por Avilés».

El portavoz de Somos, David Salcines, insistía en el mal estado del recorrido «que está poco cuidado, la acera es estrecha y hay mucha suciedad». En su opinión, «para cualquier persona es complicado, pero las que tengan problemas de movilidad no van a poder acceder porque se pueden encontrar desde una farola en el medio de la acera que impide el paso y obliga a salir a la carretera a un escalón de más de cuarenta centímetros imposible de salvar».

Salcines responsabilizó al equipo de gobierno de la situación de las aceras y la ausencia de un plan de accesibilidad a la nueva sede. «Es el gobierno de las excusas, el equipo de gobierno debería emprender una acción rápida para solucionar este problema, pero no sabemos ni siquiera qué plan de movilidad tiene para esta escuela, no sabemos si va a optar por el transporte público, por crear un itinerario para bicicletas... es que el PSOE no tiene solución para algo tan elemental como llegar a un edificio público».

La nueva sede de la Escuela de Arte iniciará su actividad en febrero con el traslado de las enseñanzas que actualmente se imparten en el antiguo instituto de Valliniello. El Principado ha comprometido la redacción del proyecto el próximo año para trasladar los estudios que se imparten en Camposagrado.