Rafa Agundo, técnico nacional a los 17 años

Bosco Ensidesa juvenil en 1974. Rafa Agundo es el tercero por la derecha, agachado. La foto es de un año antes de lograr su título de entrenador nacional.

La prolífica cantera de la sección de balonmano de Ensidesa en los años setenta tuvo a su técnico Manolo Taibo a su principal promotor. De las aulas del colegio Salesianos fueron surgiendo jóvenes valores, muchas veces animados por el padre Agustín Rodríguez, que acabaron accediendo a los títulos regionales o incluso a su inclusión en plantillas de la máxima categoría de este deporte en España. De esa época surgieron los Viña, Herrero, Mecho Armesto o Chechu, entre otros, pero también lo hicieron excelentes entrenadores, como es el caso de Rafa Agundo.

La peculiaridad de este último es el hecho de haber logrado en 1975 el título de preparador nacional cuando aún era menor de edad, con tan solo diecisiete años. Rafael Agundo Esteo ya era incluso trabajador de Ensidesa, ubicado en el departamento de mantenimiento del Horno Alto, y jugaba en el equipo de balonmano del Bosco desde los catorce años, siempre a las órdenes de Taibo, logrando triunfo tras triunfo en cada categoría.

Lo que parecía un impedimento legal por la edad fue resuelto por la intervención del propio Taibo a través de Domingo Bárcenas, por entonces entrenador de la selección española y profesor del curso nacional, a quien se le ofreció garantías de que no suponía ningún obstáculo, a pesar de que el reglamento exigía una edad mínima de veintiún años. Sin embargo, este requisito fue considerado como algo teórico y no práctico, al entender que la madurez de la persona era suficiente.

La propuesta para el curso nacional de Agundo no fue casualidad. Taibo le conocía bien y era consciente de sus conocimientos técnicos y deseo de formar jugadores. De hecho, antes tuvo que realizar el curso regional, en el que obtuvo el número uno de su promoción, lo que ya decía mucho de su futura proyección.

Ya en Madrid, concretamente en las instalaciones del INEF, realizó un test preliminar con otro 58 aspirantes, tras el cual fueron descartados veinte de ellos al no observar los profesores unos conocimientos generales suficientes sobre balonmano. Superada la prueba, el joven Rafa Agundo afrontó asignaturas de técnica, táctica, psicopedagogía, preparación física específica, reglamento, medicina deportiva, biomecánica y primeros auxilios.

Tras estas exigencias formativas del curso fueron aprobados veintinueve alumnos, incluidos el avilesino, que precisamente era el más joven de todos los aspirantes. Había otro compañero de promoción de dieciocho años, pero el resto superaba la veintena.

El esfuerzo de Agundo había merecido la pena e incluso causó la sorpresa de Manolo Taibo, que se mostraba en la creencia de su corta edad iba a resultar un impedimento real para la obtención del título de preparador nacional. Como premio se le asignó, en la campaña siguiente, la dirección técnica del Bosco Ensidesa juvenil, que tan bien conocía, experiencia de al menos un año que precisaba para poder acceder algún día a alguna categoría de honor de este deporte, junto con la realización de una tesina.

Amplia trayectoria

La trayectoria deportiva de Agundo se proyecta sobre múltiples equipos del Principado de Asturias, que han aprendido de sus enseñanzas y experiencia en el mundo del balonmano. Tras su etapa inicial en los equipos de Ensidesa se fue a la Asociación Atlética Avilesina tras la desaparición del grupo de empresa, tal como hicieron otros muchos compañeros de club. En la polideportiva entidad hizo un gran trabajo, promocionando a buenos generaciones, algunos de cuyos integrantes formaron parte del primer equipo y del Villa de Avilés, donde coincidiría con Falo Méndez y con José Antonio García. Una experiencia inolvidable, tanto por los buenos resultados obtenidos como por el contacto con las máximas categorías.

También tuvo la oportunidad de dirigir los destinos sobre la cancha del Castrillón, Villa de Luanco, Corvera, Salesianos y Construcciones San Bernardo La Calzada, éste de Liga de Primera Femenina, con una gran sensibilidad en todos ellos con sus respectivas canteras, a cuyos jugadores siempre intentó dar oportunidades.

Los éxitos durante estos más de cuarenta años como preparador nacional no han sido solo formativos, sino también en forma de títulos con el logro del campeonato de España cadete con el Bosco Ensidesa femenino en 1976, o la medalla de plata con la selección juvenil asturiana de balonmano en el Campeonato de España de 2003. Una trayectoria que le ha servido para ganar el reconocimiento en forma de premios tanto en galas comarcales como en la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, un deporte en el que aún tiene mucho que ofrecer.

