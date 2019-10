«Ayer fue uno de los días más tristes de la comarca de Avilés» Rafael Alonso con las baterías apagadas al fondo. / MARIETA Rafael Alonso - Último presidente del comité de empresa de Ensidesa «Avilés no gana con el cierre de baterías de cok, pierde empleo, ¿a dónde van a ir todos los que se queden en el paro si no hay nuevas empresas?» YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:51

Rafael Alonso, hoy concejal de Servicios Generales en el Ayuntamiento de Corvera, entró a trabajar en Ensidesa, en fluidos, en el año 1974 y asumió distintas responsabilidades sindicales. Fue el último presidente del comité de empresa de Ensidesa antes de convertirse primero en CSI y luego ser privatizada. Lamenta la pérdida de empleo que supone el cierre de las baterías de cok en un momento además, «muy complicado industrialmente en la comarca y en Asturias».

-¿Cómo vive el cierre de baterías de cok?

-Ayer fue uno de los días más tristes de la comarca de Avilés. Es como el cuento, se venía diciendo que venía el lobo y finalmente el lobo llegó y no teníamos nada preparado.

-¿Se refiere al empleo?

-Sí. Avilés no gana con el cierre de baterías de cok, solo pierde empleo, y son muchos puestos de trabajo. Son gente que van a ir al paro en un momento muy complicado de la industria en la comarca y en Asturias. ¿A dónde van a ir todos los que se quedan en el paro ahora, más de un millar, si no hay nuevas empresas?.

-Ya se vivió una situación similar con la crisis de finales del pasado siglo, ¿no?

-Hay una gran diferencia con aquel momento. Había un plan, un acuerdo con los sindicatos para la reindustrialización con las líneas claramente marcadas que se fue cumpliendo. Como consecuencia de aquel plan está hoy ahí el Parque Empresarial Principado de Asturias, que ha dado sus frutos en cuanto a empleo.

-Sepides asegura que desarrollará los suelos cuando desmantele las baterías.

-Llevamos tiempo oyendo hablar de la Isla de la Innovación y hay más suelos, por ejemplo, los del entorno del Centro Niemeyer, que podrían haber sido desarrollados ya, no necesitan ni descontaminación para tener prevista la instalación de nuevas empresas que pudieran absorber el empleo que se va a perder ahora, que no es poco. Y no solo es Daorje, también en la empresa de limpieza, la de transporte, talleres... Se habla mucho, pero a la gente que trabajaba en baterías, algunos que llevan más de treinta años, se quedarán en paro y nadie les dice qué va a ser de su vida, ¿cuánto tiempo estarán sin trabajo? Se habla de que se van a urbanizar los suelos, pero todo a futuro, además sin fechas concretas.

-De momento la depuradora quedará funcionando.

-Sí. Química del Nalón se hace cargo de ella porque sin ella también tendría que cerrar. Es la explicación real de ello, sus baterías tendrían que cerrar sin depuradora. Es algo que le convenía a la empresa.

-Pero estaba claro que las baterías tenían fecha de caducidad, se tenían que cerrar.

-Tenía fecha de caducidad, pero se fue aplazando. Era el tiempo de luchar porque se mantuvieran abiertas las instalaciones.

-Pero su tecnología estaba obsoleta.

-Sí. Lo estaban. Pero en su momento hubo un proyecto encima de la mesa para la instalación de campanas que mejorarían medioambientalmente las instalaciones, pero nadie quiso apostar por ello. No se luchó porque continuaran en Avilés, la apuesta fue por desmantelarlas. Las baterías de Gijón necesitaron una inversión que se podría haber hecho aquí y tendríamos ahora una continuidad de la actividad sin perder puestos de trabajo. Otra opción es que al menos se compartiese el trabajo en Avilés y Gijón, porque las baterías de Veriña no van a cubrir las necesidades que tienen los hornos altos de cok. Arcelor va a tener que importar cok.

-Reconocerá que medioambientalmente es una mejora para la comarca.

-Sí. Medioambientalmente es importante, no se puede negar, pero tenemos que pensar en qué Asturias queremos. Asturias es industrial y Avilés también. Si perdemos nuestra industria sin tener alternativas ¿en qué va a trabajar la gente?

-Se dice que la demolición y descontaminación va a suponer puestos de trabajo que pueden mitigar la pérdida que se augura ahora.

-No hay ni presupuesto, ni proyecto en este momento. De momento solo hay prospecciones para saber cómo esta el terreno, es el único movimiento que se ha visto. No sé si Sepides sabe a qué se enfrenta, hay que recordar que debajo están las campanas y que además las baterías están construidas como un búnker, su demolición no va a ser sencilla y hacer un plan para ello tampoco parece que lo sea por eso aunque se diga que se va a contratar a las auxiliares, no hay nada concreto sobre ello.