El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Rául Quinto, ayer en la plaza de España. PABLO NOSTI

Raúl Quinto, escritor: «Las instituciones han llevado a la marginalidad al pueblo gitano»

«La madre de los prejuicios es el desconocimiento que existe y alimenta ideas basadas en tópicos»

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Con su novela 'Martinete del rey sombra' (Jekyll&Jill), Raúl Quinto (Cartagena, 1978) no sólo logró el Premio Nacional de Narrativa de 2024, sino ... que aportó luz a la persecución sufrida por el pueblo gitano. De todo habló el pasado viernes en el Palacio de Valdezcarzana cerrando los actos que celebran el 600 aniversario de la presencia del pueblo gitano en España organizados por la Fundación Secretariado Gitano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  3. 3 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  4. 4 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  5. 5 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  6. 6 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  7. 7 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  8. 8 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón
  9. 9 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  10. 10

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Raúl Quinto, escritor: «Las instituciones han llevado a la marginalidad al pueblo gitano»

Raúl Quinto, escritor: «Las instituciones han llevado a la marginalidad al pueblo gitano»