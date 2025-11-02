Raúl Quinto, escritor: «Las instituciones han llevado a la marginalidad al pueblo gitano»

Con su novela 'Martinete del rey sombra' (Jekyll&Jill), Raúl Quinto (Cartagena, 1978) no sólo logró el Premio Nacional de Narrativa de 2024, sino ... que aportó luz a la persecución sufrida por el pueblo gitano. De todo habló el pasado viernes en el Palacio de Valdezcarzana cerrando los actos que celebran el 600 aniversario de la presencia del pueblo gitano en España organizados por la Fundación Secretariado Gitano.

–'Martinete' lleva ya seis ediciones, premio Nacional de Literatura, de la Crítica. ¿Esperaba este éxito?

–Para nada. Vengo de la poesía y siempre he escrito y publicado en editoriales pequeñas, en un circuito más alternativa. Mi literatura mezcla géneros y no hace concesiones. Este éxito es uno de esos milagros que a veces suceden. También está el trabajo de la editorial, pequeña pero muy seria.

–¿Cómo funciona esa mezcla en libros como 'Martinete'?

–Se trata de hacerlo todo a la vez. No es que haya fragmentos poéticos, ensayísticos... Se trata de enhebrarlas a la vez en un artefacto que cuente la historia, emocione como un poema y haga reflexionar como un ensayo, todo a la vez.

–La investigación que hizo para escribir 'Martinete del rey sombro, ¿le cambió su idea del pueblo gitano?

–Absolutamente. La madre de los prejuicios es el desconocimiento. En la ignorancia que tenemos de muchas cosas nos construimos una idea muy injusta basada en tópicos. En España existe una racismo ambiental sobre el pueblo gitano, eso es así y negarlo es desconocer la realidad. Cuando uno descubre la historia de pueblo gitano, se da cuenta que muchas cosas que podían ser naturales no son más que frutos del desarrollo histórico y los tópicos promovidos por las instituciones. En el libro cuento que las instituciones han llevado a la marginalidad a este pueblo.

–'Martinete' es también una reflexión sobre el poder, sobre cómo desde el poder se influye en la sociedad civil.

–'Martinete' reflexiona sobre muchas cosas. Uno de los hilos conductores del libro es la vida de aquellos que decretaron La Gran Redada: el rey Fernando VI, el Marqués de la Ensenada. Hay una lectura sobre el poder. Pero también sobre el olvido: cómo se construye la historia, por qué se recuerdan unas cosas y otras quedan aparentemente olvidadas. Y una lectura sobre la construcción del otro. En tiempos como estos, en los que se ataca la diferencia, la historia que se cuenta aquí es una lección.

–Asegura que muchos prejuicios hacia los gitanos nacen de esa época. ¿Puede concretar?

–Hay ciertos tópicos que se repiten, fundamentalmente esa desconfianza, pensando que, como decía Cervantes en 'La Gitanilla', han nacido para delinquir, son desobedientes por naturaleza y que no les gusta integrarse, que no respetan las leyes... Son tópicos muy injustos que se repiten en cualquier conversación de bar. Todos esos comentarios aparecen en los documentos del siglo XVI, XVIII, incluso en el XIX. En parte eso tiene que ver con que la historia del pueblo gitano se ha escrito desde fuera. Hasta hace muy poco no han sido los gitanos quienes han escrito su historia.

–Esa historia aparece en 'Martinete del rey sombra'.

–Desde 1499 hasta 1749, cuando La Gran Redada, hay 250 leyes que buscaban el borrado del pueblo gitano: que dejasen de hablar su lengua, vestir su ropaje y su forma de vida nómada. No era por cometer delitos, sino por ser. El punto álgido fue La Gran Redada', cuando se plantea la extinción de la etnia. Hubo un decreto de prisión general en el que se separaron a los hombres mayores de 17 años para utilizarlos como obra de mano esclava en los arsenales de la Armada y, por otro, a las mujeres y niños. El propio decreto específica que era para evitar sus reproducción; con todo lo complejo que es aplicar un término actual al siglo XVII eso es un intento de genocidio. Todo esto ha estado ausente de la memoria colectiva e institucional. Conozco a doctorados en historia que no han oído hablar nunca de esto.