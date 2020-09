Reabre la taquilla de la estación de autobús de Avilés de lunes a viernes Las taquillas recién reabiertas ya comenzaron a registrar colas. / OMAR ANTUÑA La atención al pasajero fue constante durante las ocho horas que ayer permaneció abierta, con ventas e información sobre horarios C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 10 septiembre 2020, 00:32

La taquilla de venta de billetes e información de la estación de autobuses reabrió ayer para sorpresa de unos pasajeros que la eligieron mayoritariamente a la máquina. La ventanilla atenderá al usuario de lunes a viernes de 7 a 11 y de 16 a 19 horas, pero permanecerá cerrada los fines de semana. Al menos, de momento.

Hubo movimiento continuo durante las siete horas de jornada para ventas de salidas inmediatas y de largo recorrido, pero principalmente para recargas de la tarjeta de 'billete único' e información sobre horarios, según confirmaron en la taquilla. «Los pasajeros se alegran de que por fin esté abierta y muchos nos comentan que por aquí cerca no tenían un lugar para recargar la tarjeta», explicaron.

Laura Fenq, por ejemplo, se acercó a recargar su tarjeta para viajar entre Gijón y Avilés, pero lo cierto es que ayer fue la primera vez que lo hacía desde que se levantó el confinamiento. «Solía coger el autobús para ir al instituto, pero con el confinamiento dejé de viajar. Hoy es el primer día desde entonces», manifestó.

Los jóvenes Diego Marcos Pérez y Sheila Hernández viajan en autobús «frecuentemente» y ayer se alegraron del regreso de la atención presencial por un doble motivo. «Las máquinas no suelen leer bien los billetes y no siempre tienes moneda», comentó él; mientras que ella es beneficiaria de un descuento por discapacidad que la máquina no le aplica.

La jornada fue un goteo de casos similares, por ejemplo Soraya Gimeno fue a sacar un billete para un trayecto al aeropuerto el lunes. «No tenía ni idea de que había vuelto a funcionar la taquilla. Me había acercado a preguntarle a alguien de la compañía que encontrara por aquí, pero desde luego es mucho mejor que te atiendan en la ventanilla», expresó.

Cierto es que consultas y compras como la de Gimeno, que necesita contrastar horarios de autobuses y vuelos, ralentizan la cola y empujan a algunos viajeros a recurrir a la máquina. Gyulia Lima fue una de ellas pero acabó en la de la taquilla. «Creo que hay otro billete atascado en la máquina y no puedo sacar el mío», explicó. Uno de los motivos por los que fiarlo todo a las máquinas no siempre es factible.