Real Straits cierra hoy su gira en el Niemeyer con el lleno asegurado The Real Straits. / LVA El grupo conmemora el cuarenta aniversario de la banda británica con un espectáculo que han llevado ante miles de espectadores C. R. AVILÉS. Viernes, 4 enero 2019, 02:56

El grupo The Real Straits cierra esta noche su última gira 'The Real Story of Dire Straits', a las 21 horas, en un auditorio del Centro Niemeyer que estará lleno para la ocasión. Las entradas están agotadas. Esta gira en conmemoración del cuarenta aniversario de la banda británica es la apuesta más importante y ambiciosa de toda su trayectoria. Harán un recorrido histórico por la discografía del grupo, dejando patente cada una de las épocas y cada uno de los discos.

The Real Straits está formada por siete intérpretes reconocidos internacionalmente unidos con la intención de homenajear a uno de los grupos más relevantes de la historia de la música rock. En sus directos recrean las canciones inmortales de Dire Straits, que han convencido a los más fieles seguidores de la banda británica como demuestran los aforos completos en sus conciertos.

A lo largo de los últimos dos años, han llevado ante miles de espectadores en España su gira '30 Aniversario de Brothers in Arms 1985-1986'. Seguidamente, la agrupación celebró el 40 aniversario de la fundación del grupo inglés Dire Straits con la apuesta más importante y grande de su carrera.