The Real Straits llena el Niemeyer de aplausos Los Real Straits, ayer en el auditorio del Niemeyer. / OMAR ANTUÑA Sábado, 5 enero 2019, 02:15

La banda The Real Straits llenó el auditorio del Centro Niemeyer. El patio de butacas no dudo en aplaudir cada una de las piezas del repertorio de fin de la gira del grupo, que celebra el cuarenta aniversario de Dire Straits. El espectáculo, 'The Real Story of Dire Straits', hizo un recorrido histórico a través de toda la discografía de la formación inglesa. Todo ello en directo. Un esfuerzo que agradeció el auditorio.