La recaudación por el IBI en Avilés se elevará por encima de los 20 millones por segundo año consecutivo

Como viene siendo habitual a estas alturas del año la mayoría de los avilesinos ya han comenzado a recibir en sus domicilios la carta ... de pago para abonar el recibo de este año del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el tributo municipal que grava todas las propiedades y que se calcula sobre el valor catastral del inmueble. Este año el Ayuntamiento de Avilés tienen la previsión de recaudar 21,30 millones de euros, superando la cifra de los veinte millones por segundo año consecutivo desde que el gobierno local pactó una subida en el ejercicio de 2024.

Es cierto que estos dos últimos años se ha preservado el tipo impositivo en el 0,68% para los inmuebles urbanos, 0,96% para los catalogados como rústicos y 0,60% para la categoría especial que suele referirse a inmuebles de otras administraciones o empresas de la comarca.

La recaudación que se estima para este año es continuista, pero ligeramente inferior a la del ejercicio anterior cuando se recaudaron a través del IBI 21,35 millones de euros. Esto se debe principalmente a una disminución en el número de recibos que se explica entre otros motivos por posibles revisiones catastrales de ciertos inmuebles.

En este sentido el balance de ingresos se compensa y se seguirá manteniendo el recibo medio en torno a los 303 euros por habitante, una cuantía similar a la que los avilesinos pagaron el año pasado.

Como viene siendo habitual la mayor parte de los ingresos que acaban en las arcas municipales proceden del IBI que se aplica a los inmuebles catalogados como urbanos y que son la mayoría. La previsión es que se ingresen por esta vía 20,8 millones de euros y que se pasen 68.678 recibos. Los ingresos en esta categoría caerán no obstante cerca de 85.000 euros respecto al año anterior.

La previsión en el caso de los bienes inmuebles catalogados como rústicos es que se ingresen 179.480 euros, en este caso es casi la mitad que lo que se ingresó en ejercicio anterior y de nuevo se explica por las revisiones catastrales que se hayan podido llevar a cabo en el último año en inmuebles en este tipo de inmuebles que suelen situarse en la periferia y cuentan con terrenos. El tipo de interés que se aplica en estos casos es del 0,96%.

Por último está la categoría de inmuebles especiales que son una minoría en el caso de Avilés y supondrán unos ingresos estimados de 347.346 euros, de nuevo ligeramente inferior al ejercicio anterior cuando se alcanzaron los 368.227 euros. En este caso tan solo se emiten 136 recibos a un tipo de interés del 0,60%.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, valoró positivamente las cifras previstas en este ejercicio y destacó la decisión de congelar los tipos de interés por segundo año consecutivo. «Congelar el IBI significa proteger el bolsillo de las familias y contribuir a la estabilidad del coste de la vivienda, un elemento clave en la economía doméstica». En este sentido, la edil reivindica la política fiscal del Ayuntamiento de Avilés, que para Ruiz «combina prudencia y justicia social, evitando subidas tributarias en un contexto económico todavía sensible, y priorizando el bienestar de la ciudadanía y el apoyo a la vivienda».

Evolución histórica del IBI

La recaudación prevista por el IBI el próximo año será un 41% más elevada que la que había hace una década. Concretamente, en el año 2015 el Ayuntamiento de Avilés recaudó 15,08 millones de euros gracias a este Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo que supuso entonces el abono de 182 euros por habitante. El próximo año la recaudación será de 21,30 millones, que supondrán 303 euros por habitante por lo que cada avilesino pagará de media 121 euros más que hace diez años.

Son cifras que en realidad no han parado de aumentar en la última década con la consiguiente repercusión para el bolsillo de los avilesinos. Cabe recordar que en 2024 se aplicó una subida en el recibo tras haberse congelado los dos ejercicios anteriores. El año pasado se superó al cifra de los veinte millones de euros recaudados y este año la previsión es similar, lo que hace prever que el próximo ejercicio las arcas municipales ingresen por este impuesto una cuantía mayor.