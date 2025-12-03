La receta de Saint-Gobain para su nuevo horno: ocho ajustes en el convenio

La dirección de Saint-Gobain ya ha planteado por escrito a las secciones sindicales de Avilés las condiciones mínimas del convenio colectivo que deberían ... garantizar la inversión de un nuevo horno float, una instalación fundamental para la actual configuración industrial de las instalaciones de La Maruca y que deberá ser aprobada por la dirección mundial el próximo año. El acuerdo, según trasladó esta mañana la dirección de la empresa a las secciones sindicales, será una pieza esencial para avanzar en la autorización de la inversión.

En primer lugar, plantea un marco amplio, de cinco años (2026-2031) de duración y con el objetivo de controlar el incremento de la masa salarial con ocho grandes medidas. La primera será un freno a los incrementos salariales. Así, el próximo año no habrá subida salarial, como tampoco la han tenido en el presente. En el 2027, el aumento será de medio punto, sin ningún tipo de vinculación con la inflación. En los restantes tres años, subidas anuales de un punto, con independencia del IPC. Además, las tablas salariales de las nuevas incorporaciones se reducirán un cuatro por ciento.

La dirección también plantea suprimir dos primas: la de productividad y la de asistencia para el trabajo. La aportaciones para el plan de pensiones se reducirán al 1 por ciento y también habrá una revisión de las ventajas sociales como las becas escolares y ayudas a la vivienda. El objetivo es llegar a suprimirlas o reducirlas. El complemento de incapacidad temporal desaparecerá para contingencias comunes y se mantendrá en el caso de accidente y enfermedades laborales. Además se eliminar la obligatoriedad para la empresa del contrato relevo, que pasará a ser de común acuerdo entre las partes.

«Inasumible» para los sindicatos

Las secciones sindicales de UGT-SOMA-FITAG, Comisiones Obreras y CSI emitieron un comunicado en el que califican la oferta de la dirección como «inasumible», si bien reconoce que los ajustes propuestos «son menos ambiciosos que los anteriores». Los tres sindicatos afirman que la propuesta de la dirección se encuentra «alejada de nuestras pretensiones» y «supondría un esfuerzo adicional por parte de los trabajadores».

Para las secciones sindicales, la clave es conseguir un compromiso claro con la construcción del nuevo horno float. «A partir de ahí trabajaremos para conjugar los intereses de la empresa y de las personas».

Por su parte, la sección sindical de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) emitió su propio comunicado rechazando la propuesta de la dirección. «Maquilla de manera trilera su objetivo de rebaja del veinte por ciento», asegura. CSI avanza que no «no estamos en condiciones de negociar nada por debajo del IPC ni perder derechos consolidados. No podemos condicionar ninguna negociación a intereses empresariales ni a decisiones en las que no participamos».

Tras esta reunión, la Corriente reclama al resto de secciones sindicales que se elabore «una plataforma que responda a la situación de la plantilla que, año tras año, ve cómo sus condiciones de trabajo empeoran».