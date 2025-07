Rechazada la propuesta para nombrar hijo predilecto a Miguel Carmona

R. A. AVILÉS. Sábado, 19 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

«La familia necesita esta distinción para poder acelerar los trámites para traerle, con ella no es uno más tirado en una zanja, tiene más peso», aseguraba ayer la concejala de Vox, María Cruz Coto, encargada de defender la propuesta de su partido, para nombrar a Miguel Carmona, el avilesino fallecido en combate en Ucrania el mes pasado, y cuya familia aún no ha logrado la repatriación del cuerpo. La proposición, sin embargo, no salió adelante, y solo contó con los tres votos de Vox.

La popular Esther Llamazares sostuvo que «esta propuesta de nada va a servir a la familia, hagamos lo que sea necesario desde el Ayuntamiento para agilizar la repatriación, pero esta iniciativa solo significa abrir un expediente, no su nombramiento como hijo predilecto, y tenemos aún pendiente desde hace años el reglamento de honores y distinciones».

Su formación se abstuvo, mientras que PSOE y Cambia Avilés votaron en contra, ante en enfado de la hermana de Carmona, Patricia, que abandonó la sala, a la que había acudido con una foto del fallecido, visiblemente molesta por lo ocurrido. El socialista Manuel Campa apoyó las explicaciones de Llamazares, y planteó hacer «todas las gestiones al alcance de nuestra mano». Intervino incluso la alcaldesa, quien alabó «la generosidad de Carmona» y aseguró que «el compromiso del Ayuntamiento es ayudar a la familia, es nuestra obligación en estos momentos». Coto criticó que «parece que nos importan más los caídos hace cien años que los de ahora», algo de lo que Campa le pidió retractarse, a lo que se negó.

Fue uno de los debates más incómodos del pleno, junto con el de la moción que presentó Cambia Avilés para solicitar el indulto de las ‘seis de La Suiza’. Este asunto enfrentó a la concejal de IU, Ana Solís, con la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, que se lanzaron duros reproches. Vox y PP llamaron a acatar la sentencia, después de que esta hubiera pasado por todas las instancias judiciales. «No defendemos a los vándalos», afirmó Riola, mientras que los grupos de izquierdas pedían primar los derechos sindicales. Monteserín, que tuvo que resolver el empate con su voto de calidad, que hizo que la moción pudiera ser aprobada, trató de poner paz al final defendiendo que «la cuestión es que, diez años después de los hechos, no tiene sentido que tengan que cumplir la pena de cárcel».