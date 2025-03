Vox reclama la revisión de la ordenanza de venta ambulante, que data de 2005

R. D. AVILÉS. Martes, 15 de septiembre 2020, 00:21 Comenta Compartir

Vox reclamará la revisión de la ordenanza municipal de venta ambulante, que data de 2005, para que se controle en el mercado de los lunes la venta de productos que no sean de la huerta. La portavoz, Arancha Martínez Riola, aseguró haberla consultado «para velar por los intereses de las zabarceras y vendedores ambulantes y nuestra sorpresa al comprobar que la ordenanza no se ha sometido a ninguna modificación desde el año 2005 ha sido mayúscula». En su opinión, «el documento está obsoleto, haciendo referencia a elementos arquitectónicos como los 'mostradores interiores' que hace más de una década que no existen.