Reconocimiento a una nueva superación

No fue sencillo para nadie pasar tres meses encerrados en casa para protegernos del coronavirus, pero tiene mucho más valor haber afrontado esta situación con responsabilidad cuando tienes algún tipo de discapacidad intelectual o dependencia y no entiendes bien lo qué ocurre ahí afuera o por qué no te dejan salir de casa a dar un paseo como estabas acostumbrado. Por eso, por lo difícil que han sido estos últimos meses para ellos, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quiso reconocer ayer con un diploma a los cinco usuarios que pasaron este tiempo en el piso tutelado de que la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y Dependencias (FASAD) tiene en Avilés

«Marino, José Luis, Loli, Miguel Ángel y Azucena, con sus dificultades, han demostrado una actitud ejemplar, excelente comportamiento y destacada valentía durante un confinamiento que ha tenido como consecuencia fuertes restricciones», valoró Monteserín en el acto.

También acudió Charo Huerta, coordinadora de la vivienda tutelada que, junto a cinco profesionales, acompañó a estas cinco personas durante unos meses «muy difíciles y en los que hemos superado muchas complicaciones juntos», destacó Huerta.