Adela Aranda Carpintero leyó el manifiesto ante el Muro de la Memoria en el cementerio de La Carriona. PALOMA UCHA

«Hay que recordar todos los días su lucha por la libertad»

Un acto ante el Muro de la Memoria de familiares de las víctimas de la guerra civil y el franquismo sirve como sencillo homenaje

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El 31 de octubre es el día señalado en la Ley de Memoria Histórica para recordar a las víctimas del franquismo y la guerra civil española y ayer los actos se sucedieron en diversos puntos de Asturias. Entre ellos Avilés o el Pinar de Salinas, en donde la Asociación Memorialista Asturias organizó sencillos homenajes.

En La Carriona, ante el Muro de la Memoria en el que están recogidos los nombres de todas las víctimas conocidas, la avilesina Adela Aranda Carpintero, tesorera de la entidad, se encargó de ponerle voz a los familiares de aquellas personas que «no pueden nunca ser olvidadas, tienen que estar siempre presentes por su lucha por la libertad».

En el acto participó también la concejala de Memoria Histórica y el edil de Educación del Ayuntamiento de Avilés, además de representantes de distintas instituciones, incluido el Gobierno regional o Amnistía Internacional.

La voz la tuvieron aquellos familiares de víctimas que quisieron expresar de una forma o de otra ese recuerdo a aquellos que en su día perdieron la vida simplemente por defender la democracia. Algunos lo hicieron en forma de poemas y otros leyeron breves historias sobre su abuelo, por ejemplo. El centro de flores que dejaron a los pies del Muro de la Memoria y las voces unidas entonando 'La Internacional' fue el momento de más emoción para quienes durante muchos años tuvieron que vivir en silencio el dolor por los familiares perdidos y que ahora no quieren dejar que el olvido vuelva a caer sobre ellos.

