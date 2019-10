Un recorrido para compartir culturas Un grupo de caminantes participó en la marcha 'El camino de Avilés a Piedras Blancas' a pesar de la lluvia y el mal tiempo. / MARIETA Avilés y Castrillón celebran el 'Día Europeo del Camino de Santiago' con rutas y actuaciones ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Domingo, 20 octubre 2019, 02:49

A pesar de la lluvia que acompañó durante toda la jornada, ayer la comarca de Avilés celebró por todo lo alto el primer Día Europeo del Camino de Santiago, una iniciativa que pretende reivindicar y dar a conocer la importancia del itinerario jacobeo. La concejala de Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, y otros diez valientes se atrevieron a desafiar a la climatología y realizar a pie el primer tramo de la marcha a pie de 'El camino de Avilés a Piedras Blancas', organizada por la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Castrillón y la Mancomunidad Comarca Avilés.

La marcha arrancó en el centro de la villa avilesina y se desarrolló hasta el ayuntamiento de Piedras Blancas, donde parte del grupo el continuó el recorrido hasta Santiago del Monte tras una explicación didáctica sobre la historia de esta ruta. «A pesar del mal tiempo ha sido una buena experiencia y con ella hemos querido promover los tramos del Camino de Santiago que pasan por nuestra comarca», destacó la edil de Turismo. Incluso se unieron al grupo unos caminantes de la República Checa que compartieron con ellos experiencias.

Además de estas rutas, estaba previsto que a media mañana la compañía teatral Factoría Norte y el actor Pablo Picallo realizasen una representación teatral en la plaza de España. La lluvia hizo que se tuviese que trasladar el espectáculo al edificio de la Antigua Pescadería y allí el propio Picallo junto a Daniel López, Jorge Domínguez, Paula Mata y Cristian Lafuente interpretaron 'Las huellas del Camino'. «Se trata de un espectáculo circense lleno de humor en el que varios caminantes venidos de diferentes lugares del mundo confluyen en Avilés y comparten sus experiencias», destacó Picallo antes de empezar la representación, a la que también acudieron la concejala de Turismo o la presidenta de la Asociación AsturGalaica y directora del albergue 'Pedro Solís' de peregrinos de Avilés, Mayte Gonzalo. «En Avilés podemos estar muy contentos porque el Camino de Santiago goza de muy buena salud y el verano ha sido muy positivo. Desde el albergue siempre llevamos la ciudad por bandera», destacó Gonzalo ayer en los actos. En lo que va de año han pasado por el albergue más de 5.200 peregrinos y en todo 2018 fueron 5.765, por lo que la cifra está a punto de superarse.

También acudió a la representación la propia directora de la Factoría Norte, Carmen Gallo. Destacó el valor de esta iniciativa europea y explicó que el espectáculo circense «quiere representar que el Camino de Santiago es un motivo de celebración y de fiesta, un cruce de palabras, de culturas y una forma muy bonita de compartir». Los actores también visibilizaron que el camino dejó hace mucho tiempo de realizarse por una mera cuestión religiosa.

«Ahora la gente no lo hace solo por devoción, es una forma de vivir una experiencia diferente, una aventura en la que además puedes conocer un montón de lugares y no solo a pie, hay muchas maneras», comentaba Pablo Picallo, que confesó no haberse atrevido a realizar ninguna de las rutas del camino aún «pero el día que me ponga lo haré subido a una bicicleta», bromeaba.

Proyecto europeo

Esta jornada conmemorativa se celebró ayer por primera vez en varios países europeos como Portugal, Francia, Holanda, Polonia y Lituania a petición de la Federación Europea del Camino de Santiago y a propuesta del Principado de Asturias. Además de las actividades e itinerarios urbanos desarrollados en Avilés y Castrillón, a esta nueva iniciativa se han sumado en la región ciudades como Gijón, Oviedo, Cudillero, Villaviciosa, Valdés, Ribadesella y Tineo que han querido promover y poner en valor su patrimonio.