Gianluca Limatola preside la asociación de vecinos de La Magdalena desde 2023, dos años en los que poco se ha avanzado en las demandas de ... una entidad pegada al sentir del barrio y muy preocupada por hacer comunidad.

–¿Cree que el aparcamiento de La Grandiella, que se presenta con el adjetivo de 'disuasorio', servirá para acercar el barrio al centro?

–Depende de cómo esté enfocado y si está enmarcado en un proyecto de visión de ciudad. Si se le junta la movilidad sostenible con líneas de autobús con frecuencias y hay circularidad de las personas, se acerca. Si no se hace así, solo será un aparcamiento de personas que son desplazadas del centro.

–¿Tienen alguna noticia sobre eso, sobre los autobuses?

–Algunas veces lo hemos hablado con el Ayuntamiento y nos dicen que hay un proyecto para que las marquesinas del parque de Las Meanas sean el centro neurálgico, pero no tenemos nada concreto.

–¿Cree que el CIFP que se va a construir en La Grandiella dará más vida al barrio?

–El proyecto en sí, de cara a futuro, es un proyecto positivo. Se están volcando varias inteligencias para que salga lo mejor posible. Desde la perspectiva de quien vive aquí, depende de cómo se hagan las cosas. La respuesta la tendremos en el futuro. Queremos ver cómo avanzan esos edificios verdes que han proyectado para el CIFP. De momento, no tenemos nada más sobre lo que opinar. Aunque sí puedo decir que el mantenimiento de las aceras podría ser mejor. Y la movilidad sostenible, porque no existe un carril bici. Hay uno en Miranda, pero en el conjunto del concejo hay poco. A todo esto hay que sumarle el tema de la habitabilidad. Ya se sabe lo complicado que es ahora alquilar una vivienda. Hay que buscar soluciones para atraer a jóvenes.

–El CIFP nacerá con un aparcamiento escaso. ¿Temen que provoque un problema de movilidad?

–Hoy en día ya hay pocos aparcamientos. El que había en la Grandiella más el que están haciendo ahora. Con el nuevo centro habrá que ver si es suficiente. Y hay que tener en cuenta que no solo fastidia a las personas residentes, sino que es también una cuestión ambiental. Cuantas más vueltas tenga que dar un coche, más monóxido de carbono expulsará. Es un problema que hay que tener en cuenta.

–Por lo demás, ¿cómo está el barrio?

–En general, bien. Es cierto que se detectan algunos problemas, como la cuestión habitacional, aunque no tenemos datos concretos. Pero si se miran las páginas de pisos, ya da una idea de que debe ser un elemento a mirar. Y está el mantenimiento del barrio, que es en lo que más hincapié hacemos. Por ejemplo, pedimos mejores luces en el parque de La Magdalena. Pero, insisto, en general es un barrio muy vivible y hay zonas donde se está muy bien

–¿No tiene suficiente luz ese parque?

–Nos gustaría una renovación al estilo del parque de Versalles, que se pusieran luces led más blancas y que aportaran mayor visibilidad también a lo lejos. Los focos actuales alumbran en vertical hacia abajo, poca superficie, luego hay muchas zonas que quedan un poco oscuras y uno no se siente demasiado seguro. Aunque tengo que añadir que la verdad es que luego no pasa nada.

–¿No cree que el parque está un poco desaprovechado?

–Es verdad que por su conformación es estupendo, con zonas altas y bajas, los colores de los árboles, y, sí, podría dar más de sí. Sabemos que hay un proyecto de área canina.

–Es el presidente de los barrios de La Magdalena, La Grandiella y el Polígono. Son tres zonas bastante diferenciadas geográficamente. ¿Hay identidad de barrio?

–La Grandiella es la zona que está algo más apartada. Teníamos pensado diseñar un recorrido peatonal escolar seguro, para que los niños puedan bajar, incluso solos, hacia los colegios. Yo creo que esto permitiría una integración mayor porque conseguiríamos que todo estuviera más cerca, al menos conceptualmente. Pero no hemos conseguido hacer un proyecto viable. Tendríamos que presentarlo al Ayuntamiento y hablar con la Policía Local.

–En La Grandiella cuentan con el segundo parque del barrio. Ya que habla de mantenimiento, ¿cómo se encuentra?

–Veríamos como elemento muy importante una zona cubierta, no sé si con una carpa, que pueda hacer que las personas que vayan que se queden tranquilamente tanto si llueve como si hace sol. Hay que tener en cuenta que este parque no tiene otros servicios cercano y hacen falta diez minutos para llegar caminando a algún sitio.

–Esta semana han comenzado las obras para instalar paneles antirruido en Llaranes. ¿Siguen demandando una solución?

–No se ha avanzado nada. Sigue habiendo vecinos que sufren el impacto de ruido. Basta dar una vuelta por los dos lados de la autopista. Yo diría que incluso por el otro incluso se nota más. Hay una contaminación sonora bastante importante.

–También pedían un local mayor que fuera punto de referencia del barrio. ¿Tan difícil es conseguirlo?

–No lo tenemos. Fueron los mismos funcionarios del Ayuntamiento quienes que nos dijeron que éramos los primeros en la lista porque tenemos el local más antiguo de Avilés y somos la asociación más joven. Las dos cosas chocan. Necesitamos un local más funcional y moderno para acoger actividades con niños. Tenemos algunas, pero nos cortamos porque tenemos enchufes pegados con celo.

–Se quejan de la velocidad de los coches en la calle de Valdés Salas...

– Hemos pedido un badén para ralentizar el tráfico. La oferta de del radar no nos satisface porque no sería una solución permanente y no se educa a esos conductores que no respetan la velocidad.