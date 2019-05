«Recorrimos lo que ahora se llama la España vaciada» Florentino García con su nuevo libro. / MARIETA Florentino García Martín - Escritor «La idea de escribir 'Por los caminos del Cid' surgió después de hacer la ruta. Si piensas en escribir, viajas de otra manera» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 14 mayo 2019, 02:18

Un recorrido por la poco conocida Ruta del Cid es el motivo de la nueva cita de Florentino García Martín (Aldeanueva del Camino, 1952) con la literatura. Se trata de 'Por los caminos del Cid' (Ende, 2019), su debut en la literatura de viajes.

-¿Literatura de viajes o una guía para cicloturistas?

-Es literatura de viajes. Cuento mis experiencias e impresiones, aparecen algunos planos de la zona que recorrimos y en algunos momentos aludo a la experiencia, pero no se dan consejos. No es una guía.

-¿Cómo surge el libro?

-Con otros dos amigos, Jesús Vázquez y Luis Toral, que también son maestros jubilados como yo, hicimos el Camino de Santiago en tres años. Para este año, nos planteamos hacer la Ruta del Cid.

-¿Qué es la Ruta del Cid?

-El Camino del Cid son mil kilómetros que van desde Burgos a Alicante. Se unen los recorridos del Cid históricos y el literario que, como cantar épico, incluye elementos que no fueron ciertos. Las diputaciones de las provincias por donde pasa se han unido para fomentarlo. Encontramos mucha información en su web: https://www.caminodelcid.org

-¿Qué parte hicieron?

-La primera, la ruta del Destierro. Apenas hay gente y físicamente es muy exigente, con mucha montaña. Yo corro maratones y resisto, pero hay que tener una preparación mínima.

-¿Iba con la idea de escribir el libro?

-No la idea de escribir el libro surgió después. En algún momento tomé notas o hice fotos, como la de la portada; pero no pensaba en escribir el libro. Si piensas en escribir, viajas de otra manera. Hubo cosas que consultaba después a Jesús y Luis y ellos la recordaban de manera diferente a la mía.

-¿Tiene alguna influencia a la hora de escribir?

-Suelo leer muchos libros de historia. Me encanta la historia de España en el siglo XIX. Es apasionante por su complejidad. Y también literatura de viaje. Me gusta mucho Javier Reverte, pero no intento compararme con él. Reverte recorre África, Alaska; los míos son viajes de andar por casa. El siguiente viaje que tengo previsto es Las Hurdes.

-¿Qué aprendió de este viaje?

-Recorrimos lo que ahora llaman la España vaciada o la España vacía. A 35 kilómetros de Burgos te encuentras como en el fin del mundo. Cuando hacía el Camino de Santiago, veías que había pueblos que vivían de él; pero aquí no. Incluso en la información nos aconsejaban ir pertrechados.

-¿Qué le impresionó?

-El silencio de esas tierras. Sin tráfico, había zonas sin las redes de alta tensión y ni si escuchaban los pájaros. Y la lucha de todos esos pueblos, casi sin población, para sobrevivir. En Quintana de Lara son 30 vecinos con una biblioteca de 20.000 volúmenes y que hacen concursos y actividades. En todos los pueblos hay columpios, pero no veíamos niños.