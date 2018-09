Alcoa asegura no tener «en este momento» planes de recortes para Avilés Exterior de la planta de Alcoa en San Balandrán. / MARIETA La multinacional reconoce los problemas por los altos costes de la producción pero recuerda que la solución no depende de la compañía YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Viernes, 28 septiembre 2018, 01:35

Alcoa no niega las dificultades que atraviesa por los elevados costes de producción que tiene que afrontar debido a las subidas de los precios de los dos elementos fundamentales para crear aluminio, la alúmina y la electricidad. Los sindicatos habían mostrado ayer su preocupación porque temen que esto conduzca a recortes de producción o de empleo, o incluso ambas cosas. No obstante, la multinacional negó ayer sopesar «en este momento» tomar medidas de este tipo, asegura no tener planes de recortes para Avilés, pero a la vez recuerda que «la situación del mercado es la que es» y que no depende de la compañía darle solución.

El presidente ejecutivo de Alcoa, Roy Harvey, visitó las tres plantas de España el pasado mes de junio, poco después de que se produjera la subasta eléctrica en el que la compañía se adjudicó paquetes por importe 275,2 millones de euros. Entonces ya habló con los representantes de los trabajadores de «incertidumbre». Alertó de la pérdida de competitividad de las fábricas, haciendo especial hincapié en el coste de la electricidad.

Cambios en el actual sistema de subasta al que tienen que recurrir las industrias electrointensivas españolas podrían aliviar en parte los elevados costes de producción y despejar la nube negra que cubre desde hace tres años las instalaciones de Alcoa en la margen derecha de la ría. Del peso del precio de la energía en los resultados de esta fábrica da cuenta este dato, para producir una tonelada de aluminio se necesitan dos toneladas de alúmina, las cuales mediante la electrólisis darán una tonelada de aluminio, pero con un consumo de 13.000 kilowatios por hora.

José Manuel Gómez de la Uz, delegado de Comisiones Obreras en la planta de San Balandrán y secretario general de intercentros del sindicato en Alcoa España, alertaba ayer en LA VOZ de las pérdidas que está teniendo la multinacional en sus tres centros de producción de aluminio primario en España por la escalada del precio de la alúmina y «el estratosférico precio de la electricidad».