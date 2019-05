«No recuerdo una fiscalización detallada en el Centro Niemeyer» Natalio Grueso, entrando ayer en el sede de la Audiencia Provincial. / PABLO LORENZANA Un diplomático que trabajó para la Fundación Príncipe de Asturias alaba la profesionalidad del exagente de viajes y vincula a Pereiro con labores de protocolo C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 23 mayo 2019, 03:49

El diplomático Guillermo Corral Van Damme explicó ayer, en una nueva sesión del juicio por el 'caso Niemeyer' que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el funcionamiento del patronato del 27 de abril de 2010 al que acudió en calidad de invitado «posiblemente en representación del Ministerio de Cultura». Recordó que, al igual que en muchos otros a los que ha asistido de otras entidades, se habló ampliamente sobre «la actividad programática y en la parte de las cuentas se revisaron los balances, cuánto se había ingresado, cuánto faltaba, quién faltaba por poner», en cualquier caso nada demasiado concreto. «No recuerdo una fiscalización detallada de las cuentas. Se hacía por bloques», algo que por otra parte refirió como bastante habitual.

Corral Van Damme, que también formó parte del comité organizador de los actos de celebración del 25 aniversario de la Fundación Príncipe de Asturias, recordó cómo se gestó el proyecto del Centro Cultural Oscar Niemeyer y el momento en el que el entonces presidente del Principado Vicente Álvarez Areces encomendó a Natalio Grueso su dirección. Según él, tras la entrega de los premios en octubre de 2016. «No sé si antes ya hacía algo, pero sí que fue después de la polémica (sobre su ubicación) cuando lo designó», apuntó.

El diplomático describió a José María Vigil como un profesional muy involucrado y bien considerado por la Fundación Príncipe de Asturias por una «dedicación» absoluta y aseguró que la exmujer de Natalio Grueso, Judit Pereiro, realizaba labores de protocolo e interpretación sin cobrar. Los dos están acusados junto a Natalio Grueso, el exsecretario José María Rebollo y el exdirector de producción cultural, Marc Martí.

El hotel de un director comercial de El Corte Inglés se cargó «por error» a la Fundación

Aseguró haberse enterado por la prensa de que parte de una factura de sus vacaciones en Tenerife fue cargada a la Fundación Centro Niemeyer como un vuelo. Se declaró ajeno a tal práctica ocurrida en un viaje que contrató directamente con el agente de viajes Vigil y que pagó con tarjeta de crédito. Igualmente dijo desconocer que otro vuelo entre Oviedo y Madrid de noviembre de 2016 había seguido el mismo destino. Consideró probable estar «cerrando flecos» por aquella del programa en el que había participado para la Fundación Príncipe de Asturias, que habría sido la que tendría que haber pagado tal trayecto.

También por sendos vuelos fueron llamados dos técnicos de sonido que viajaron desde Barcelona para participar en el espectáculo que la compañía de María Pagés estrenó en el Centro Niemeyer, sin que sus testimonios sirvieran para aclarar gran cosa. Eran trabajadores y a ellos les llegaba el billete o el número de reserva al correo electrónico. La madre de Natalio Grueso, que no ha sido sancionada por no haber acudido a la anterior citación (no había recogido la notificación) como por error publicó este diario, no quiso prestar declaración y el director comercial de El Corte Inglés aseguró que muchas empresas solicitan que les acompañe un gestor en sus viajes de trabajo.

Respecto a una estancia suya un 15 de agosto de 2009 en un hotel de cinco estrellas de Avilés cargado a la Fundación Centro Niemeyer lo interpretó como un error bien del establecimiento o del propio gestor de su empresa. Afirmó que se percataron del mismo en una auditoría interna de Viajes El Corte Inglés en 2013 y se abonó el mismo día.