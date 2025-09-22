Cien años de El Gato Negro

Los jugadores del Stadium eran conscientes de que no podían formar todos ellos en el mismo equipo estival para evitar la correspondiente sanción por simulación ... y para ello se combinaron con otros jugadores de la villa. Su principal artífice fue su capitán, Fernando Viña, medio centro del Stadium, que trabajaba como representante de la marca de café del mismo nombre, y que tenía en su envase a un gran gato negro encrespado. Fue incorporado al escudo de la camiseta blanca –y pantalón del mismo color– encima de un balón, para pasear con ella por todos los eventos en los que participaron durante los dos años que duró esta bonita experiencia. De hecho era la primera vez, al menos en el fútbol avilesino, que se hacía publicidad comercial en una camiseta deportiva, con el citado símbolo pero su nombre en la elástica.

Su debut tuvo lugar el día 19 de julio de 1925, en Villalegre, con triunfo por cero goles a cinco ante el combinado local. El Gato Negro formó con Indalecio Allende; Cueto, Camino, Carlos Flor; Indalecio Balsera, Pacho Paredes, Colás Arenas, Fernando Viña, Pedro Canseco, Ramonín Ralla, Chon. Los tantos del equipo fueron logrados por Ralla, Camino, Viña, Flor y Colás, de penalti, por este orden.

De esta formación había cinco jugadores del Stadium de la campaña 1924-1925. En concreto, el portero Indalecio González Allende, Colás Arenas, Fernando Viña, Manolo Chon y Ramón Ralla hijo. Eran sus piezas básicas y así lo fueron acreditando durante el resto de sus compromisos. Curiosamente, en el siguiente encuentro se midieron a una formación de reciente creación que en estas fechas también cumple su centenario, el Hispano de Castrillón. El triunfo fue avilesino por un gol a tres, en el campo de Ferrota, y al proyecto ya se habían unido otras piezas como Gijonés, Pedrín, Encinas (los tres del Villalegre), Alberto Carreño (del filial stadiumnista) y otro que acabaría siendo figura blanquiazul como fue el caso de Emilio Vallina.

Este periodo inaugural lo completaron endosando una goleada a los integrantes de la colonia veraniega de Salinas por un claro 1-8, y un nuevo triunfo en Luarca por un apretado 2-3, que saldó invicta esta primera etapa.

En 1926 se repitió la experiencia. El Gato Negro volvía a las andadas el día 11 de julio, y nuevamente con el Hispano, en Ferrota, como rival para la ocasión. Los avilesinos formaron con Allende Petit; Pancho, Villa; Pedrito, Colás Arenas, Carlitos, Alberto Carreño, Ramonín Ralla, Camino, Pepe Matón y Chon. Luego jugaría Cueto. El resultado, nueva victoria del equipo comercial por dos tantos a cuatro. Sería el inicio de una nueva experiencia estival que entusiasmó a los aficionados al fútbol comarcal.

Símbolo de suerte

Lejos de lo que hoy en día consideran los supersticiosos, los gatos negros eran símbolos de buena suerte, de ahí que también fuera incluido en la marca comercial. Y esa creencia también se tenía en otros países de nuestro ámbito. Ese fue el caso del Cardiff galés, que en 1927 lograba la copa inglesa, en la única ocasión que lo lograba un equipo de esa región británica.

En concreto la protagonista fue una gata negra que había sido llamada Trixy y que los jugadores del Cardiff adoptaron durante la segunda mitad del campeonato inglés. Y vaya que si funcionó la apuesta, que fue llevada a cabo por su jugador Hugi Ferguson cuando se encontró la gata en los prolegómenos de la quinta ronda copera. Con ella en el vestuario fueron superando eliminatorias hasta alcanzar al gran final de Wembley. Allí les esperaba nada menos que el Arsenal londinense. Y sorprendente, fue el Cardiiff el que se llevó al triunfo gracias a un error del portero rival que no fue capaz de sujetar el disparo de, adivinen quién, si precisamente Hugi Ferguson, el jugador que había encontrado la gata.

El Gato Negro avilesino también tuvo su propia suerte ya que sumaba sus partidos por victorias, pero quedó en un hondo recuerdo de los aficionados locales, que lo han venido recordando con mucho cariño durante el último siglo por su peculiaridad y el buen espectáculo que ofrecía.