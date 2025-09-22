El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Formación habitual de El Gato Negro en 1925. Arriba: Cañameque (simpatizante), Allende, Indalecio, Ramonín Ralla, Fernando Viña, Carlos Flor, aficionado, Colás Arenas, Canseco, Francisco Paredes y aficionado. Abajo: Antonio Scott, Cueto, Ramón Camino y Chon.
Recuerdos del deporte

Cien años de El Gato Negro

El popular equipo de fútbol veraniego nació como reclamo de una marca de café

Alberto Rendueles

Avilés

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Los jugadores del Stadium eran conscientes de que no podían formar todos ellos en el mismo equipo estival para evitar la correspondiente sanción por simulación ... y para ello se combinaron con otros jugadores de la villa. Su principal artífice fue su capitán, Fernando Viña, medio centro del Stadium, que trabajaba como representante de la marca de café del mismo nombre, y que tenía en su envase a un gran gato negro encrespado. Fue incorporado al escudo de la camiseta blanca –y pantalón del mismo color– encima de un balón, para pasear con ella por todos los eventos en los que participaron durante los dos años que duró esta bonita experiencia. De hecho era la primera vez, al menos en el fútbol avilesino, que se hacía publicidad comercial en una camiseta deportiva, con el citado símbolo pero su nombre en la elástica.

