La Luz recupera 'Alkaendra. Los sueños perdidos', el juego de rol hecho en Avilés Francisco Javier Río, con los vecinos de La Luz. / OMAR ANTUÑA Uno de los autores del libro, Francisco Javier Río, participa en los talleres organizados por la asociación de vecinos S. G. AVILÉS. Sábado, 28 septiembre 2019, 02:00

Un grupo de amigos, afición por los juegos de rol y mucha creatividad dieron como resultado hace casi dieciocho años el libro 'Alkaendra. Los sueños perdidos'. Fue el primero en autoeditarse en Avilés y ayer volvía a la actualidad gracias a los talleres organizados por la asociación de vecinos de La Luz, que invitó a Francisco Javier Río, uno de sus autores.

«Nos encantaban los juegos de rol y decidimos tirarnos a la piscina y crear uno en La Curtidora. Salió un proyecto muy chulo, pero que finalmente no fue viable económicamente», recordaba ayer el autor, que aún así sigue sorprendiéndose porque algunos de los ejemplares siguen teniendo vida en diferentes partes de España. «Cada poco me llegan mensajes con personas que han realizado el juego y es bonito. La actividad de La Luz también me ha trasladado a esa época, presta porque es algo como un sueño perdido, nombre del libro», señala Francisco Javier Río.

Su juego de rol se ambienta en un mundo medieval fantástico, similar a la saga 'El Señor de los Anillos', pero con «un trasfondo bastante desarrollado. Creo que igual el problema fue que nos pasamos de originales porque la gente quería aspectos más tradicionales también», comentó el autor. Aunque su experiencia no tuvo el final que deseaba, sí que anima a los jóvenes a crear y a dejarse llevar por los juegos de rol y la diversión.

Además, Río resaltó como este entretenimiento en su variante de juego de rol en vivo ha dado lugar a otras experiencias vinculadas al mercado laboral, «hay muchas empresas que los utilizan en sus procesos de selección». Él lleva quince años alejado de este mundo pero no descarta volver a ligarse a él. «Confieso que me gusta más crear que jugar, pero ambas opciones son divertidas», comentó.