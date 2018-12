Recupera el placer de regalar

Detalles originales con los que siempre sorprenderás PUBLIRREPORTAJE Viernes, 21 diciembre 2018, 13:44

Bueno, bonito y a poder ser barato, las buscadas tres `B´ de la compra ideal son sin duda uno de los mantras que durante estos días se repite en la cabeza de los millones de personas que recorren las tiendas en búsqueda del regalo perfecto. Y es que aunque la Navidad viene asociada a los reencuentros y reuniones sociales y familiares, también lo hace a los tan esperados como a veces temidos regalos…

Conscientes de que encontrar el regalo perfecto no es, ni mucho menos, una tarea fácil, hablamos hoy con Ana, propietaria de yoflipomaria (Calle Bandes Cadamo, 6, Avilés), para que nos de las claves de cómo dar con el detalle perfecto.

Experta en el arte de regalar y tras 20 años en Madrid, esta emprendedora decidió regresar a su Avilés natal para crear su propia marca y negocio. Alejado del concepto de tienda especializada, yoflipomaria se sustenta bajo una doble premisa, disfrutar de la experiencia de ir de compras y dar con ese capricho que nos alegre el día, ya sea para uno mismo o para regalar.

- Llegan las navidades y la mayoría buscamos algo personal, práctico y que deje un buen recuerdo ¿existe ese regalo o es una leyenda urbana?

Siempre hay un regalo, lo que nos faltan son ocasiones, porque no hay que regalar solo en fechas señaladas, cualquier motivo es bueno para regalar o regalarse y si no pues habrá que buscarlo. Claro que para eso también hay que contar con que no nos rompa la cartera, detalle en el cual nosotros trabajamos a diario.

Más importante que el regalo o el momento es la sensación que provoca. Recuerdo que de niña, cotilleando por la casa, encontré los regalos de los reyes, no daba crédito…Rápidamente mi madre solucionó el tema y cuando volví no había nada. El día de la cabalgata los Reyes fueron a mi casa, y cuando los vi tan cerca, tan grandes, tan brillantes....me escondí tras las piernas de mi madre, no salía de mi asombro. A la mañana siguiente corriendo fui a ver si habían dejado los regalos, y allí estaba la mesa de la cocina cargada de paquetes.

No importaba si eran caros, baratos, grandes, pequeños, lo que realmente importaba era la magia que se creaba, esos nervios corriendo por todo el cuerpo, siendo consciente de que esa noche alguien mágico había estado en mi casa.

Con lo cual, claro que existe ese regalo, todo depende del grado de cariño y de intención que le pongamos

-¿Qué nos propone yoflipomaria para quienes están cansados hacer los típicos regalos navideños?

Es evidente que lo primero que proponemos como regalo es tiempo, ése que tenemos que dedicar a la persona que le queremos regalar. Si tú dices para mi padre unos calcetines, pues vas y le compras unos calcetines, y lo hacemos todo un poco mecanizado. Tu padre dirá gracias hijo por tu regalo y lo lanzará al cajón donde tiene los calcetines de otros años.

En yoflipomaria te ayudamos en todo eso, para que el regalo sea especial, con un poco de dedicación se llega a ello y si en ese momento no lo tenemos en tienda, nos ponemos a trabajar en ello y lo encontramos siempre a un precio asequible. No queremos que el valor del regalo sea el precio si no el sentimiento que produce.

-Una de las máximas de la tienda es sorprender sin desestabilizar el bolsillo…

Referente al bolsillo volvemos a lo mismo y es en lo que más insistimos. Cuando alguien entra en la tienda y nos dice quiero algo barato porque es un compromiso, nos damos una vuelta por la tienda y le mostramos que todo es barato.

Mucha gente tiene asumido que si tienes una tienda muy cuidada, y muy trabajada como es nuestro caso, es cara. Después de la vuelta ya se relajan y ya empezamos a mirar opciones. Todo lo que nos piden lo buscamos y lo traemos, siempre cuidando el precio.

- La tienda se caracteriza por estar siempre a la búsqueda de productos llamativos e interesantes ¿alguna novedad a la vista?

Novedades tenemos siempre, pero así destacables tenemos dos más inmediatas. Nos encantan las mascotas y muy pronto tendremos cositas para ellos también. Por otro lado presentaremos otra marca que será la hermana pequeña de yoflipomaria, que contiene productos para nosotros y para nuestras mascotas.

-Acaban de estrenar página web, con tienda online ¿qué tipo de artículos puedo adquirir a través de ella?

Estamos estrenando la página web y sí, esto ha sido casi como salir a bolsa. La queremos mimar tanto como la tienda y siempre estamos con retoques y pruebas. Comprar en yoflipomaria.com en un principio será como la tienda pero online, aunque s si es cierto que habrá ofertas que en tienda no existirán y viceversa.

Visita sus páginas de facebook yoflipomaria y su instagram @yoflipomaria y disfruta del placer de regalar.