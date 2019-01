«He recuperado las ganas y el impulso de salir adelante» La brasileña Janaina de Santana es ahora auxiliar de ayuda a domicilio. / FOTOS MARIETA Quince mujeres finalizan el proyecto municipal Marcela, destinado a mejorar su empleabilidad | El programa, de año y medio de duración, trabaja en un empoderamiento necesario para lograr el objetivo: un trabajo EVA FANJUL AVILÉS. Lunes, 7 enero 2019, 03:59

«Yo era profesora de inglés en Senegal. Cuando llegué a España en 2013 me encontré sin poder trabajar, casi todo el día metida en casa cuidando de mis hijos, sin hacer otra cosa. Cada vez me veía más aislada porque no conoces a nadie y no sabes como relacionarte, tenía miedo a 'meter la pata' y me retraía. Sentía que me faltaba algo, era como si una parte de mi hubiese desaparecido, echaba de menos el trabajo y acabé pensando que no valía nada. Ahora, tras pasar por el programa Marcela veo la vida de otra manera, soy otra», explica la senegalesa Khaddy Sarr.

Ella es una de las quince mujeres desempleadas que fueron seleccionadas en agosto de 2017 para participar en el Proyecto Marcela, una iniciativa experimental, impulsada por el Área de Empleabilidad del Ayuntamiento de Avilés, que busca promover la empleabilidad y el empoderamiento de las mujeres con dificultades para acceder al empleo por sus distintas circunstancias personales.

Tras año y medio de trabajo y formación, a través de una metodología personalizada basada en el desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral individualizados, el Proyecto Marcela concluyó en diciembre. Khaddy hace un balance muy positivo de la experiencia. «Como inmigrante me permitió conocer a otras mujeres muy valientes que tenían mi mismo problema, verlas luchar por salir adelante hizo que yo dejase atrás mi tristeza y mis miedos y recuperase las fuerzas y la ilusión por vivir otra vez », asegura Khaddy.

Aún no trabaja, pero ahora sí ve un futuro en el que poder dar clase de inglés como antes. «Quiero homologar mi título para poder ejercer en España, voy a homologar mí título universitario y certificar mis conocimientos en inglés y francés para intentar encontrar empleo en un centro de educación concertado», explica.

Además, Khaddy es la responsable de la vocalía de la mujer en la Asociación de Africanos en Asturias, desde donde lleva a cabo una importante labor para fomentar la integración y los derechos de las mujeres africanas residentes en la región.

La historia de Janaina de Santana es muy parecida a la de su compañera Khaddy Sarr. Inmigrante brasileña, profesora de Educación Física, cuya titulación universitaria tampoco está homologada en España, y madre con un menor a cargo. «Yo llegué al Proyecto Marcela animada por mi asesora laboral y tuve la gran suerte de ser seleccionada, porque el Marcela nos ha dado a todas un giro muy importante en nuestras vidas », explica.

Según relata Janaina, estos meses en el Marcela le «han devuelto las ganas y el impulso de seguir adelante, que había perdido».

Dentro de ese profundo cambio propiciado por el Proyecto Marcela en la vida de Janaina está el haber encontrado un empleo como auxiliar de atención a domicilio. «Trabajo con personas mayores y me gusta mucho lo que hago. Es algo completamente diferente a lo que he estudiado como profesora de gimnasia», explica.

Entre los planes de futuro de Janaina también está homologar su titulación para poder ejercer la docencia en España, pero por el momento lo importante es haber conseguido su principal objetivo: «lograr tener un trabajo que me permita sacar mi vida adelante sin depender de nadie, tener mi casa. Para eso necesitaba la estabilidad emocional y laboral que me permitiese ser la dueña de mi vida y lo he conseguido, al fin», sonríe satisfecha.