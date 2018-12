Un recurso de Urbaser impide la firma de la limpieza del puerto La limpieza de viales exteriores, interiores y los muelles supone una inversión en torno al medio millón de euros . / MARIETA La mesa de contratación resolvió la concesión a una UTE y la actual concesionaria se muestra disconforme con la decisión Y. DE LUIS AVILÉS. Jueves, 6 diciembre 2018, 05:16

La Autoridad Portuaria se ha visto obligada a hacer una adjudicación provisional de sus servicios de limpieza. El contrato finalizó el pasado día 1 y todavía no se ha resuelto la nueva adjudicación, ya que una de las empresas que había presentado su oferta ha recurrido la decisión de la mesa de contratación.

Concretamente el recurso parte de Urbaser, actual concesionaria. La Autoridad Portuaria había iniciado en verano el trámite para la contratación durante los próximos cinco años de este servicio con un presupuesto de 2,9 millones de euros. Al concurso además de Urbaser se presentó la UTE constituida por las empresas Ascan Servicios Urbanos y General de Asfaltos y Servicios, que finalmente se llevaría más puntos y por tanto resultaría adjudicataria con un presupuesto de 2,1 millones de euros.

Hasta que no se resuelva el recurso no es posible adoptar una decisión firme y mientras la actividad portuaria continúa, por lo que se ha optado por firmar con Urbaser, curiosamente la recurrente, la continuidad del trabajo para evitar así todos los problemas y tiempo necesario que acarrearía hacerlo con otra empresa a la que se tendrían que subrogar los trabajadores. A este contrato se ha destinado en torno a los 44.000 euros al mes y puede alcanzar los dos meses si el recurso no se ha resuelto antes.

La Autoridad Portuaria ha incrementado en el último año la limpieza de la zona portuaria siguiendo las directrices de mejora de la calidad del aire en la zona. Ahora se garantiza la limpieza de los viales interiores y exteriores y los muelles durante los 365 días del año, puesto que a los trabajos diarios se han añadido también los de los festivos que hasta entonces no se contemplaban.